Spotify poursuit son investissement dans l'industrie du podcast avec deux acquisitions

Il y a 5 heures

Musique

Julien Russo

Réagir



Pour le moment, Spotify est toujours à la première place sur le marché du streaming musical, cependant Apple Music grossit tellement vite que la situation pourrait s'inverser dans les prochaines années. Pour garder son avance, Spotify essaie de retenir ses abonnés en investissant dans les podcasts.

Spotify rachète Chartable et Podshights

Après des rachats massifs de podcasts pour une distribution exclusive au sein de son application, Spotify continue sur le même chemin avec deux acquisitions stratégiques de sociétés spécialisées dans les outils d'analyse et de publicité pour les podcasts. Le service de streaming numéro 1 dans le monde a annoncé fièrement dans un communiqué de presse avoir récupéré les entreprises Chartable et Podshights.



La première va fournir de nouveaux outils qui permettront aux créateurs d'avoir plus d'informations sur leur audience ainsi que des outils promotionnels qui auront pour objectif d'apporter un soutien majeur dans la promotion des épisodes de leur podcast.

Au cours de la dernière année, nous avons renforcé l'offre déjà robuste de Megaphone - plus récemment avec l'acquisition de Whooshkaa et de sa technologie de diffusion sur podcast - pour nous assurer qu'elle est le meilleur endroit pour les éditeurs de podcasts pour créer, monétiser et mesurer leurs activités de podcasts.



Aujourd'hui, avec l'acquisition de Chartable, nous allons encore améliorer la suite d'outils de Megaphone avec l'intégration des informations d'audience et des outils promotionnels de pointe de Chartable, SmartLinks et SmartPromos. Ces outils permettront aux éditeurs de transformer plus facilement les informations sur l'audience en actions et d'élargir leur écoute tout en fin de compte la croissance de leurs activités.

En ce qui concerne Podshights, ce rachat va permettre aux annonceurs d'obtenir des statistiques plus fiables et pointues pour trouver la publicité qui a le plus de chances de créer un fort taux d'engagement.

La mesure et l'attribution restent les deux plus grands défis non résolus pour les annonceurs de podcasts. Spotify prévoit de résoudre ce problème en acquérant Podsights. Dans le cadre de Spotify, Podsights sera en mesure d'utiliser la technologie et l'intelligence de Spotify pour apporter des mesures plus précises et des informations exploitables aux annonceurs de podcasts du monde entier. En bref, avec l'acquisition de Podsights, Spotify sera en mesure d'aider les annonceurs à comprendre comment les publicités sur les podcasts stimulent des actions qui comptent pour leurs entreprises. Au fil du temps, nous prévoyons d'étendre ces capacités de mesure au-delà des podcasts à toute la portée de la plate-forme Spotify, y compris les publicités audio dans la musique, les publicités vidéo et les publicités display.

Le prix de rachat de ces deux entreprises n'a pas été communiqué, mais il y a des chances que cela ait coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à la firme suédoise.

Cette annonce est une preuve de plus que Spotify compte se servir des podcasts pour fidéliser ses abonnés sur le long terme.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts