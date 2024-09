Spotify va apporter de nouvelles statistiques pour les créateurs de podcasts

L’un des objectifs de Spotify, c’est de s’imposer sur le marché des podcasts, un projet ambitieux qui a déjà fait descendre la part de marché d’Apple Podcasts ces derniers mois. Pour cela, Spotify a décidé d’améliorer une manière phénoménale les statistiques que peuvent voir les créateurs de podcasts. Ils pourront mieux comprendre le succès de leur podcast et détecter ce qui ne va pas ou ce qui peut être amélioré.

Spotify lance des statistiques précises

Spotify continue d’améliorer son offre pour les créateurs de contenu avec une nouvelle vague de statistiques avancées sur Spotify for Podcasters. Dans les semaines à venir, la plateforme introduira des outils qui permettront aux créateurs de mieux comprendre comment leurs podcasts sont découverts sur Spotify.



Ces nouvelles statistiques fourniront des informations détaillées sur la manière dont les auditeurs découvrent les podcasts, que ce soit via la page d’accueil, la recherche, ou encore la bibliothèque de la plateforme. Mieux encore, Spotify offrira une visibilité sur la façon dont ces découvertes se traduisent en écoutes concrètes. Grâce à ces données, les créateurs pourront enfin saisir les mécanismes précis de découverte de leur contenu, un atout essentiel pour développer leur audience.

L’objectif de Spotify est clair : permettre aux créateurs d’optimiser leur stratégie en fonction des habitudes d’écoute. En comprenant mieux les chemins empruntés par les auditeurs pour découvrir leurs podcasts, les créateurs pourront affiner leurs descriptions ou ajuster leur contenu pour correspondre aux thématiques en vogue sur Spotify.



En plus des outils de découverte, les créateurs auront accès à des données plus précises sur le nombre total d’écoutes et les revenus générés par leurs podcasts. Ces informations seront mises à jour quasi en temps réel, leur offrant une vue d’ensemble complète sur la performance de leur contenu.



Ces nouvelles fonctionnalités s’ajoutent aux statistiques déjà disponibles sur Spotify for Podcasters. Le déploiement de ces outils est prévu dans les prochaines semaines, ce qui promet d’enrichir encore davantage l’expérience des créateurs de podcasts sur Spotify.



