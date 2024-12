3 nouvelles stations radio débarquent sur Apple Music

Apple Music lance trois nouvelles radios qui tourneront 24/24 et 7/7. L'idée étant bien évidemment d'attirer toujours plus d'auditeurs sur un marché ultraconcurrentiel. À noter que cette partie d'Apple Music est gratuite et ne nécessite pas un abonnement au service musical d'Apple.

Apple Music élargit son offre de radio avec trois nouvelles stations mondiales en direct

Apple Music annonce trois nouvelles stations de radio mondiales qui enrichiront son offre de contenus musicaux en direct, diversifiée et destinée à un public international. Ce développement stratégique marque un pas de plus dans la volonté d’Apple Music de proposer des expériences immersives et de qualité à ses abonnés.



En plus d'Apple Music 1, Hits et Country, la plateforme propose désormais Apple Music Uno, Club et Chill. Une offre renforcée pour attirer toujours plus d'auditeurs après plus de neuf ans d'existence. La radio d'Apple ne nécessite pas d'abonnement payant et peut donc être écoutée gratuitement par tous.

Présentation d'Apple Música Uno

Apple Música Uno célèbre la diversité stylistique de la musique latine dans le monde, mettant en avant des genres comme la Música Mexicana, le reggaetón, et la pop tropicale. La station est lancée avec la superstar Becky G comme animatrice principale, accompagnée de Rauw Alejandro et Grupo Frontera pour des spectacles spéciaux. Evelyn Sicairos et Lechero animent les émissions phares, La Oficial Radio et ¡Dale Play! Radio, cinq jours par semaine.



La programmation inclut également Puro Pop Radio, Cumbia Pa' La Fiesta, Canciones Caras et Por Siempre Hits. La première chanson diffusée sera "EL CLúB" de Bad Bunny. Les émissions alterneront entre l'espagnol et l'anglais, offrant des analyses détaillées des albums par les artistes eux-mêmes.

Présentation d'Apple Music Club

Apple Music Club est dédié aux amateurs de danse, de musique électronique et de culture des clubs. En se distinguant par une programmation continue, il propose les mixes de DJ et les pistes de danse les plus avant-gardistes, 24 heures sur 24, toute l'année. Tim Sweeney (à ne pas confondre avec Tim Sweeny) et NAINA, agissant comme guides, apportent un contexte à chaque mix, couvrant un large éventail de sons, des festivals aux scènes underground. Tous les mixes sont aussi disponibles en tant que DJ Mixes sur Apple Music.

Présentation d'Apple Music Chill

Apple Music Chill offre une échappatoire apaisante, servant de refuge sonore toute la journée. La station se concentre sur une ambiance de détente à travers divers genres, avec des moments de pleine conscience pour aider les auditeurs à se recentrer. Le lancement commence avec "Be Here Now" de George Harrison, réenregistré par Beck. Des experts comme Brian Eno, Stephan Moccio et Zane Lowe animeront des émissions axées sur le calme et le bien-être, avec Sabi d'Apple Music comme guide principal de la station.

Disponible partout et pour tous

Les fans peuvent profiter d'Apple Music Radio partout où ils écoutent Apple Music, y compris iPhone, iPad, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod, et sur le Web à l'add.apple.com. Ils peuvent également demander à Siri (n'en déplaise à Drake) de jouer Apple Música Uno, Apple Music Club et Apple Music Chill, en plus d'Apple Music 1, Apple Music Hits et Apple Music Country.