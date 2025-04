Apple lance Snapshot pour découvrir les talents d'Apple Music, Apple TV+ et Apple Podcasts

1 com

Apple a lancé discrètement Snapshot, un guide interactif mettant en avant les artistes, acteurs et athlètes présents sur ses plateformes comme Apple Music et Apple TV+.

Un nouveau format qui demande quelques ajustements

Apple a discrètement lancé un nouveau site web baptisé Snapshot, conçu pour mettre en avant les artistes, acteurs et athlètes présents sur ses plateformes telles qu’Apple Music, Apple TV+, Apple Podcasts et ses contenus sportifs. Accessible à l’adresse snapshot.apple.com, ce guide interactif propose une sélection de 36 personnalités, présentées sous forme de photos et de noms défilant horizontalement.

Un portail pour découvrir les talents de l’univers Apple

Chaque profil sur Snapshot offre une brève biographie de la personnalité, accompagnée de liens vers ses œuvres disponibles sur les services d’Apple. Par exemple, la page dédiée à Kendrick Lamar présente sa dernière sortie musicale, ses albums, singles et EPs les plus populaires et même ses apparitions sur Apple TV. Idem pour Cardi B qui a même le droit à un récapitulatif des Apple Podcasts dans lesquels elle apparaît.

Cependant, l’expérience utilisateur présente certaines limitations. La navigation est rendue difficile par un défilement très lent et l’absence d’options pour avancer rapidement ou trier les profils. De plus, la liste ne suit aucun ordre apparent, mélangeant musiciens, acteurs et groupes sans classification claire. Par exemple, le musicien Bad Bunny est placé à côté de l’actrice Rashida Jones, suivie du groupe Lady Gaga.

Une tentative d’Apple pour centraliser ses contenus culturels

Snapshot s’inscrit dans la volonté d’Apple de créer un écosystème unifié mettant en valeur les talents présents sur ses différentes plateformes. Bien que le site offre une interface visuellement attrayante, son utilité reste limitée en raison de ses fonctionnalités restreintes et de son ergonomie perfectible.

Il reste à voir si Apple développera davantage cette initiative pour en faire un outil de découverte plus complet et interactif, ou si Snapshot restera une vitrine statique destinée à promouvoir certains contenus spécifiques.