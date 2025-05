Universal Music et Apple dévoilent les playlists "Sound Therapy"

Aujourd'hui, Universal Music Group et Apple ont annoncé le lancement d'une nouvelle série de playlists de bien-être "Sound Therapy", mêlant des chansons populaires à des ondes sonores ou du bruit blanc pour améliorer la concentration, la relaxation et le sommeil.

La collection "Sound Therapy" comprend trois catégories : Concentration, Relaxation et Sommeil, avec des versions étendues, instrumentales ou réimaginées de titres d'artistes comme Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler, Jeremy Zucker et bien d'autres.

Une équipe de producteurs, scientifiques et ingénieurs du son de Sollos, une entreprise de bien-être musical d'Universal Music Group, a conçu ces playlists.

L'annonce d'Apple précise :

Les chansons ont été agrémentées de rythmes auditifs ou de bruits colorés afin d'encourager des réactions cérébrales spécifiques. Les ondes gamma et le bruit blanc - une combinaison de toutes les fréquences sonores qui ressemble à un souffle - peuvent aider à se concentrer ; les ondes thêta peuvent aider à la relaxation ; et les ondes delta et le bruit rose - une variation plus profonde et plus douce qui s'apparente à la pluie ou au vent - peuvent aider à mieux dormir. Une version rêveuse de "Double Rainbow" de Katy Perry, par exemple, pourrait aider les auditeurs à s'endormir, tandis qu'un morceau d'Imagine Dragons pourrait les aider à s'attaquer à une liste de choses à faire.