"Summer Sounds" : la playlist de la WWDC 2025 est disponible sur Apple Music

Apple Music, lancé le 30 juin 2015 en tant que service de streaming pour concurrencer des plateformes comme Spotify, a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie. Celui qui compte environ 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde à date profite de la WWDC 25 pour lancer une nouvelle playlist dédiée.

Pour faire monter la pression autour de la conférence des développeurs Apple du 9 juin prochain, l'entreprise a publié une playlist officielle sur Apple Music intitulée "Summer Sounds", comprenant 20 titres d'artistes tels que Phoenix, Calvin Harris, Benson Boone, Charli XCX, Ed Sheeran, Don Toliver, et d'autres. Une liste de lecture pleine de bonnes vibrations pour l'été qui approche à grands pas.

#WWDC25 is coming! Get ready for the biggest Apple developer event of the year with a new playlist of summer sounds. https://t.co/2VC4cmmpWF pic.twitter.com/1D78aJ0BHT