En 2024 Apple Music a mieux payé les artistes que Spotify

Le streaming musical continue d'évoluer et de nouveaux chiffres viennent éclairer les disparités importantes entre les différentes plateformes. Selon un rapport récent de Duetti, spécialiste de la monétisation pour artistes indépendants, Apple Music se démarque nettement de son rival Spotify en termes de rémunération des artistes

Des écarts de rémunération marquants entre plateformes

L'étude de Duetti pour l'année 2024 révèle des différences significatives dans les montants versés aux artistes. Amazon Music domine le classement avec 8,80 dollars pour 1 000 écoutes, suivi par Apple Music à 6,20 dollars. YouTube se place en troisième position avec 4,80 dollars, tandis que Spotify ferme la marche avec seulement 3 dollars pour 1 000 streams.



Cette situation s'explique notamment par les modèles économiques différents adoptés par ces services. Apple Music, qui ne propose pas de formule gratuite financée par la publicité, peut ainsi maintenir des taux de rémunération plus élevés. La plateforme à la pomme bénéficie également de sa présence sur des marchés où les abonnements sont plus chers. Pour Amazon, l'intégration à Prime permet de garantir des revenus stables et conséquents.

Une stabilisation fragile du marché

Après plusieurs années de baisse continue (-7% par an depuis 2021), la rémunération moyenne par stream semble se stabiliser en 2024 avec une diminution limitée à 2%. Les artistes et ayants droit perçoivent en moyenne 3,41 dollars pour 1 000 écoutes, toutes plateformes confondues.



Cependant, cette apparente stabilisation masque des inquiétudes persistantes. Chez Spotify, leader du marché, les augmentations successives du prix des abonnements ne se sont pas traduites par une meilleure rémunération des artistes. Certains observateurs pointent les investissements massifs de la plateforme dans les podcasts et livres audio comme une possible explication, ces développements se faisant potentiellement au détriment des créateurs musicaux.



Cette disparité de rémunération pose la question de la viabilité du modèle économique du streaming musical pour les artistes, particulièrement les indépendants. Si des services comme Apple Music et Amazon Music montrent qu'il est possible de mieux rémunérer les créateurs, le poids de Spotify sur le marché (avec plus de 550 millions d'utilisateurs actifs) rend difficile tout changement radical du système.