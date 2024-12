Spotify : des contenus pornographiques apparaissent dans les recherches

1 com

Le service de streaming musical Spotify fait face à une situation embarrassante : des vidéos pornographiques apparaissent dans les résultats de recherche de certains artistes populaires. Une situation qui soulève des questions sur la modération des contenus de la plateforme, surtout que ce n'est pas la première fois.

Un problème de modération préoccupant

L'affaire a éclaté suite à un post Reddit montrant des résultats pour le moins surprenants lors d'une recherche concernant la rappeuse M.I.A. Dans l'onglet "Vidéos" de l'application, des contenus pornographiques se sont glissés parmi les résultats légitimes, avec des vidéos liées à l'influenceuse Mia Khalifa. Plus grave encore, The Verge a pu confirmer l'existence de ce problème en découvrant d'autres contenus explicites après une recherche approfondie.



Plusieurs comptes sont impliqués dans cette situation. L'un d'eux publiait initialement du contenu audio érotique avant de basculer vers des vidéos explicites, tandis qu'un autre, identifié par une série de caractères alphanumériques, diffuse du contenu pornographique sous couvert de podcasts depuis mi-novembre 2024.

Une modération défaillante et des solutions limitées

Le cœur du problème réside dans le système de modération de Spotify. La plateforme, qui interdit pourtant explicitement les contenus sexuellement explicites dans ses conditions d'utilisation, ne semble pas disposer d'un système de filtrage efficace pour les uploads de vidéos. Plus problématique encore, le processus de signalement s'avère particulièrement fastidieux : les utilisateurs doivent copier l'URL du contenu inapproprié et se rendre sur une page web dédiée, l'application ne disposant d'aucun bouton de signalement direct.



Laura Batey, porte-parole de Spotify, a confirmé à The Verge que les contenus signalés ont été "supprimés pour violation des politiques de la plateforme". Cependant, cette réaction a posteriori pose question sur la capacité de l'entreprise à prévenir ce type d'incidents.

Un problème récurrent

Ce n'est pas la première fois que Spotify fait face à ce genre de situation. En 2022, Vice avait déjà révélé la présence de contenus explicites sur la plateforme, notamment des pistes audio érotiques et des images suggestives en couverture de playlists créées par les utilisateurs. Plus récemment, des utilisateurs ont signalé la présence de contenus pornographiques dans leur playlist "Découvertes de la semaine".



Cette situation pourrait s'avérer particulièrement problématique pour Apple, qui maintient des standards stricts pour les applications présentes sur son App Store. Pour rappel, l'entreprise de Cupertino avait déjà eu des différends avec Spotify concernant les règles de l'App Store, notamment sur les questions de paiements in-app. Cette nouvelle controverse pourrait potentiellement conduire à un renforcement des exigences de modération pour les applications de streaming.