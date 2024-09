X autorise désormais les contenus pornographiques et violents

Les contenus pornographiques sur X ne datent pas d'hier, de nombreux comptes n'hésitent pas à publier quotidiennement des contenus pour adulte et se font rarement réprimés. S'ils n'étaient pas autorisés jusqu'à aujourd'hui et potentiellement sanctionnables, les contenus pornographiques sont officiellement approuvés dans les conditions générales d'utilisation du réseau social d'Elon Musk.

X change ses conditions vis-à-vis des contenus pornographiques et violents

Dans une modification historique de ses conditions générales, le réseau social X a annoncé aujourd'hui qu'il autorisait désormais officiellement les contenus pornographiques et violents. Cette décision marque un tournant pour le réseau social d'Elon Musk, qui cherche à élargir sa base d'utilisateurs et à diversifier les types de contenus disponibles.



Les contenus avec de la nudité adulte et des actes sexuels consentis peuvent maintenant être partagés sur la plateforme, à condition qu'ils soient correctement marqués et qu'ils ne soient pas placés dans des zones très visibles telles que les photos de profil ou les bannières.

Pour garantir la protection des mineurs, l'accès à ces contenus est uniquement réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans ayant indiqué leur date de naissance sur leur profil. Le réseau social masquera automatiquement ce type de contenus pour les utilisateurs mineurs, en se basant sur la date de naissance renseignée lors de la création du compte.



Malgré cette ouverture, X maintient des restrictions rigoureuses. Les contenus promouvant l'exploitation, l'absence de consentement, la sexualisation des mineurs, ainsi que les mauvais traitements envers eux et les comportements obscènes, restent strictement interdits.



Cette autorisation de contenus pour adultes pourrait transformer X en une nouvelle plateforme de partage pour ce type de contenus, rivalisant directement avec des géants comme OnlyFans et Mym. Les souscriptions payantes (qui existent depuis plus d'un an) associées aux contenus pour adultes pourraient représenter une nouvelle source de revenus importante pour la plateforme.



En 2022, environ 13 % des contenus partagés sur Twitter étaient des contenus pour adultes, bien que ceux-ci étaient officiellement interdits à l'époque. Avec cette nouvelle politique, cette statistique est appelée à augmenter, modifiant considérablement le paysage des contenus sur X.

Les contenus violents sont aussi les bienvenus

Les contenus violents peuvent également être partagés sur X à condition qu'ils soient correctement identifiés, qu'ils ne soient pas placés dans des zones très visibles, qu'ils ne soient pas excessivement sanglants et qu'ils n'impliquent pas de violence sexuelle. Toutefois, les menaces explicites, l'incitation à la violence, l'apologie de la violence et l'expression de désirs de violence restent interdites sur le réseau social.



Cette nouvelle orientation pourrait cependant poser des défis, notamment vis-à-vis des politiques de l'App Store. Comme Telegram avant elle, X pourrait être amené à censurer les contenus pour adultes sur les applications iOS et iPadOS pour se conformer aux règles de l'App Store.



