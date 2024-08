Snapchat fonctionne désormais nativement sur iPadOS

Les équipes de développeurs chez Snapchat se sont toujours concentrés principalement sur l’application iOS, celle où on retrouve la majorité des utilisateurs actifs au quotidien. Cependant, les choses commencent à changer, car une grosse mise à jour vient de débarquer pour l’application iPad. Snapchat a fait en sorte que l’application iPadOS fonctionne nativement, ce qui permet une expérience utilisateur nettement meilleure !

Snapchat fonctionne nativement sur iPad

Snapchat fait un pas important en devenant désormais compatible de manière native avec iPadOS. Jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPad devaient se contenter de la version iPhone de Snapchat, agrandie pour s’adapter à l’écran plus grand de leur tablette. Désormais, une nouvelle version de l’application permet une utilisation en plein écran sur iPad sans les grandes bordures noires pas belle, ce qui offre une expérience plus fluide et immersive.



Pour entrer plus en détail, quand une application fonctionne nativement sur iPad, cela signifie qu’elle est spécifiquement conçue pour tirer pleinement parti des capacités matérielles et logicielles de l’iPad. Contrairement à une simple adaptation d’une version iPhone, une application native pour iPad est optimisée pour l’écran plus grand et les caractéristiques uniques de la tablette, comme la prise en charge des gestes multitouch ou la gestion de plusieurs fenêtres.

La version iPad de Snapchat conserve la même expérience que celle proposée sur iPhone, mais avec un plus grand champ de vision, ce qui est son principal avantage. Cette adaptation permet aux utilisateurs de capturer des Snaps avec une vision plus étendue et d’afficher davantage d’amis dans certains onglets de l’application. Par exemple, lorsque vous consultez les conversations ou les story de vos amis, vous pouvez désormais en voir plus d’un coup d’œil, ce qui rend l’utilisation de l’application plus agréable et intuitive sur un écran de taille supérieure.

Des limites à prendre en compte

Cependant, malgré cette avancée, Snapchat sur iPad n’est pas encore entièrement optimisé pour les tablettes. Dans la dernière mise à jour distribuée sur l’App Store, l’application fonctionne toujours qu’en mode portrait, il n’y a toujours pas de possibilité d’utiliser le mode paysage, ce qui est pourtant très apprécié par les utilisateurs d’iPad.



La disponibilité de Snapchat en tant qu’application native pour iPad est une étape bienvenue pour les utilisateurs iPadOS. Même si l’application offre déjà une expérience enrichie grâce à l’écran plus grand, il reste encore des améliorations à apporter pour qu’elle soit pleinement optimisée pour l’iPad. Les futures mises à jour devraient probablement corriger les imperfections actuelles et peut-être introduire la possibilité d’utiliser l’application en mode paysage, ce qui permettrait de répondre pleinement aux attentes des utilisateurs d’iPad.

Télécharger l'app gratuite Snapchat