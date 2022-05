ReadKit 3 est désormais un lecteur RSS universel iOS, iPadOS et macOS

⏰ Hier à 21:15

Medhi Naitmazi

Si comme moi, vous êtes nostalgique de Netvibes et que vous avez toujours utilisé les flux RSS pour suivre plusieurs sites à la fois, sachez que ReadKit 3 est arrivé. ReadKit a longtemps été l'un des meilleurs moyens de lire les flux RSS depuis un iPhone et il est aujourd'hui meilleur que jamais avec une importante mise à jour 3.0 qui ajoute une tonne de fonctionnalités et de changements au service.

ReadKit passe la troisième

Le changement le plus important est peut-être que ReadKit est désormais une application universelle, ce qui signifie qu'elle peut s'installer sur n'importe quel iPhone, iPad et Mac. C'est également une application gratuite, ce qui élimine la barrière à l'entrée pour ceux qui veulent la tester. Vous pouvez utiliser ReadKit gratuitement, sans publicité ni collecte de données, mais ceux qui veulent profiter des fonctionnalités premium devront payer.

En passant à la caisse, vous aurez :

Achat universel : toutes les fonctionnalités premium sont disponibles sur iOS et macOS avec un seul achat.

Comptes multiples : utilisez-le avec deux comptes ou plus en même temps. Permet d'enregistrer des articles de flux RSS sur des comptes de lecture ultérieure.

Flux illimités : débloque la limite de 20 flux pour le service RSS intégré.

Gestion des dossiers et des drapeaux : permet d'organiser les flux et les articles à lire.

Mode lecteur : affiche le texte complet de l'article, même s'il n'est pas inclus dans la source du flux.

Cache d'images : met en cache les images des articles pour une lecture hors ligne.

Thèmes et icônes d'application : déverrouille tous les thèmes et vous permet de sélectionner une icône d'application personnalisée.

Importation et exportation OPML : importation et exportation des abonnements aux flux via le format OPML.

Nouvelles fonctionnalités à venir : accès à toutes les fonctionnalités premium à venir.

Soutenir le développement : votre achat permet de soutenir le développement continu de ReadKit.

Les fonctionnalités premium peuvent être débloqués selon trois niveaux de prix. Un paiement mensuel de 1,99 €, un abonnement annuel à 10,99 € et une option à vie à 39,99 €.



Mais ce n'est pas tout puisque ReadKit 3.0 prend également en charge de nouveaux services sur macOS, notamment BazQux, FreshRSS, Inoreader, Miniflux, The Old Reader, Tiny Tiny RSS et Wallabag. Une nouvelle icône d'application contribue également à donner une impression de modernité, tandis qu'une extension Safari signifie que l'ajout de nouveaux flux RSS n'a jamais été aussi facile. Sans oublier plusieurs paramètres d'affichage pour personnaliser votre expérience.



Si vous cherchiez un lecteur RSS plus ergonomique que Feedly, tentez votre chance avec ReadKit, l'un des meilleurs lecteurs RSS pour iPhone, iPad et Mac.

Télécharger l'app gratuite ReadKit