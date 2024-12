Google Maps intègre désormais les incidents de Waze

Google a commencé à déployer une fonctionnalité qui permet à son application Maps d'afficher les rapports d'incidents provenant de Waze, permettant aux utilisateurs de les confirmer pendant la navigation. Cette mise à jour fait partie d'une refonte plus large des rapports d'incidents sur toutes les plateformes du géant de la recherche.

Rapports améliorés sur toutes les plateformes

Cet été, Google a annoncé des améliorations de son interface de création de rapports pour Android, iOS, Android Auto, CarPlay et Android Automotive, avec un déploiement à partir de la mi-septembre. Dans le cadre de ces mises à jour, Google a révélé que les rapports d'incident proviendraient désormais des communautés Google Maps et Waze, avec une attribution claire indiquant la source de chaque rapport.



Cette fonctionnalité a été lancée avec les alertes de police, et Waze a noté que des types de données supplémentaires seraient partagés à l'avenir.

Un premier cas concret

Un premier exemple concret de cette intégration a été repéré dans Google Maps. Un utilisateur de Reddit qui naviguait dans l’application a reçu une alerte « Police signalée devant » avec l’attribution de l'information aux conducteurs de Waze. L’invite comprenait une option de confirmation, demandant « Sont-ils toujours là ? » avec les boutons « Oui » ou « Non ». Comme toujours, panneau d’interaction disparaît automatiquement après un bref compte à rebours.

Un exemple de l'intégration des données Waze dans Google Maps.

Ce partage transparent des données sur les incidents entre les deux plateformes améliore la précision et l’utilité des deux services. Google Maps, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en octobre 2024, bénéficie des informations collaboratives de Waze. En comparaison, Waze comptait 151 millions d’utilisateurs actifs mensuels fin 2022. Pourtant, Waze est bien plus précis au sujet des radars et des incidents.

Collaboration entre Waze et Google Maps

En interne, les deux applications sont maintenant gérées par l’équipe Géo de Google, ce qui facilite un échange de données bidirectionnel. Cette organisation garantit que les conducteurs des deux plateformes ont accès aux données cartographiques les plus complètes et les plus récentes.



Waze, connu pour son intérêt pour les conditions de cartographie collaborative, a également expérimenté de nouvelles fonctionnalités. En octobre, Google a commencé à tester une fonctionnalité vocale de « rapport conversationnel », améliorant encore ses outils de signalement d’incidents. Et ce n'est que le début.



Apple Plans a du souci à se faire, Google est en train de passer la seconde sur ses applications GPS. Vous utilisez quelle app pour vos trajets ?

