Waze lance enfin une app sur Android Automotive

Google répond à une demande courante et de plus en plus insistante des propriétaires de véhicules équipés d'un système d'exploitation Android en lançant une application Waze dédiée, dont la disponibilité sera toutefois limitée jusqu'à l'année prochaine, pour le moment réservée au constructeur français Renault.

Android Automotive accueille Waze

Jusqu'à aujourd'hui, Google Maps était la seule expérience de navigation sur les "voitures avec Google intégré". L'application Waze pour Android Automotive était très attendue, notamment parce qu'elle ajoute les alertes radars, mais aussi le côté communautaire. Comme sur CarPlay et Android Auto tout court (qui est juste le système d'info-divertissement), Waze pour Android Automotive propose des itinéraires, une navigation et des alertes en temps réel, ainsi que des paramètres, des préférences et des lieux enregistrés sur un "écran de navigation plus grand et plus audacieux, à hauteur des yeux, sans avoir à utiliser son téléphone".

Alors que les conducteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser des plateformes embarquées, Waze continue de répondre à leurs besoins, où qu'ils aillent. Aujourd'hui, Waze s'aventure dans l'avenir des transports : une expérience embarquée et sans fil, intégrée au système d'infodivertissement de la voiture et déployée dans les voitures avec Google intégré. La nouvelle application Waze dédiée aux voitures offre le meilleur de la navigation, du routage et des alertes en temps réel de Waze, directement sur l'écran de la voiture. Lorsque vous conduisez, vous pouvez faire l'expérience de trajets plus sûrs et plus pratiques tout en éliminant les inconvénients liés à l'utilisation d'un smartphone. Vous n'avez plus besoin d'un câble USB pour vous connecter ou d'une station d'accueil pour téléphone pour maintenir votre appareil en place.

Waze d'abord chez Renault

Waze pour Android Automotive est annoncé en partenariat avec Renault. En tant que tel, la disponibilité initiale est limitée aux "nouveaux véhicules électriques Renault Austral Hybrid et Renault Mégane E-Tech en Europe".



Cela dit, Waze a déclaré qu'elle "a hâte d'apporter cette excellente expérience de conduite à davantage d'utilisateurs à travers le monde en 2023." Les propriétaires de ces deux voitures peuvent télécharger Waze for OpenR link soit directement depuis Google Play dans leur véhicule Renault, soit depuis leur application mobile My Renault.



L'an prochain, les propriétaires de la Polestar 2, du groupe Volvo, et de tout autre véhicule Android Automotive devraient être en mesure de télécharger sur le Play Store. Voici la liste des voitures éligibles à date :

