Sony Mobile va quitter le marché européen

La fin d'une époque semble se dessiner pour Sony dans le secteur des smartphones. En effet, la marque japonaise multiplie les signaux d'un retrait progressif du marché européen, laissant présager l'arrêt définitif de ses activités mobiles sur le continent.

Sony confirme son retrait du marché finlandais

Le constructeur a officiellement annoncé l'arrêt de la vente directe de ses smartphones Xperia en Finlande, marquant le premier retrait officiel d'un pays européen. Cette décision s'accompagne d'une dissolution apparente de la branche européenne de Sony Mobile, dont le site web renvoie désormais vers la page principale de Sony.

La situation s'avère similaire dans d'autres pays européens majeurs. En Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, les modèles Xperia récents, y compris le nouveau Xperia 1 VII, sont largement indisponibles sur les canaux officiels. Seuls quelques distributeurs tiers — généralement des opérateurs— proposent encore ces appareils, mais sans le support direct de Sony.

Le Sony Xperia 1 VII, dernier flagship de la marque

Un déclin global qui s'accélère

Cette stratégie d'externalisation intervient dans un contexte difficile pour Sony Mobile. Avec une part de marché mondiale estimée à moins de 1%, l'entreprise peine à rivaliser avec les géants comme Samsung ou Apple.

Au-delà de l'Europe, Sony traverse une période difficile sur tous ses marchés. Aux États-Unis, la catégorie smartphones a complètement disparu du site officiel de la marque, et l'Xperia 1 VI n'y a jamais été commercialisé. Même au Japon, terre natale de Sony, la marque ne figure plus parmi les cinq premiers constructeurs de smartphones.

Cette situation rappelle le sort d'autres marques comme LG, qui avait définitivement quitté le marché mobile en 2021. Pour Apple, ce retrait potentiel de Sony représente une concurrence en moins, particulièrement dans le segment premium où l'iPhone domine déjà largement. Les utilisateurs d'iPhone apprécient notamment la stabilité et la cohérence de l'écosystème Apple, des atouts que Sony n'a jamais réussi à égaler malgré son expertise technique indéniable.

La production externalisée des appareils phares, jadis assemblés en interne, confirme cette tendance au désengagement. Sony ne détient plus qu'une part de marché dérisoire de 2% à l'échelle mondiale, contre 11% en 2014. Cette érosion continue pourrait bien marquer la fin d'une aventure mobile qui aura duré plus de deux décennies.

Sony n'est pas mort

Paradoxalement, Sony reste un acteur majeur de l'industrie mobile en tant que fournisseur. L'entreprise détient 55% du marché des capteurs photo pour smartphones et vise 60% cette année. Les capteurs photo des iPhone et iPad sont exclusivement fabriqués et fournis par Sony. Cette position privilégiée contraste avec les difficultés rencontrées par sa division smartphones, illustrant les défis d'adaptation dans un secteur ultra-concurrentiel où même les marques historiques peinent à maintenir leur position face à l'émergence des constructeurs chinois.



L'entreprise japonaise peut aussi se consoler avec son succès sur le marché des accessoires audio pour smartphone. Qu'il s'agisse des enceintes, casques audio (dont le tout dernier WH-1000XM6) et écouteurs, Sony règne toujours en maître incontesté. N'oublions pas la Playstation 5 qui est aussi un véritable carton qui a écrasé ses concurrentes.



