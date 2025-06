Sony arrête de produire ses smartphones Xperia

Sony fait ses adieux à la production interne de ses smartphones Xperia, marquant un tournant majeur pour le constructeur japonais qui mise désormais sur l'externalisation complète de ses appareils mobiles. L'entreprise japonaise, qui a de plus en plus de mal avec le marché du smartphone, s'en éloigne toujours plus pour se concentrer sur le jeu-vidéo et les accessoires audio.

Une stratégie d'externalisation qui s'étend aux modèles premium

Selon plusieurs rapports japonais, Sony a discrètement retiré le terme "smartphones" des listes de production de ses sites de fabrication en Thaïlande et en Chine. Cette modification, effectuée mi-mai sur les pages officielles de l'entreprise, confirme une tendance amorcée depuis plusieurs mois. Historiquement, trois usines Sony participaient à la production des Xperia : deux en Thaïlande et une dans la ville chinoise de Wuxi.

Le Xperia 1 VII, lancé récemment, serait le premier smartphone haut de gamme de la marque à être entièrement fabriqué par un partenaire externe. Cette décision étend une pratique déjà appliquée aux modèles milieu de gamme, mais marque une rupture significative pour les appareils premium qui bénéficiaient jusqu'alors d'un contrôle qualité interne strict. Avec ce choix, Sony prend encore plus ses distance avec le marché du smartphone en acceptant de perdre le contrôle total de sa chaîne de fabrication et d'approvisionnement. Ce n'est pas anodin, en particulier pour des smartphone ultra haut de gamme à haute valeur ajoutée et qui ont besoin d'une attention particulière. Peut-être un premier pas avant la sortie complète du marché du smartphone pour Sony ?

Le Sony Xperia 1 VII, dernier flagship de la marque

Les défis d'un marché en déclin pour Sony

Cette stratégie d'externalisation intervient dans un contexte difficile pour Sony Mobile. Avec une part de marché mondiale estimée à moins de 1%, l'entreprise peine à rivaliser avec les géants comme Samsung ou Apple. La situation est particulièrement compliquée aux États-Unis, où Sony a choisi pour la deuxième année consécutive de ne pas commercialiser son flagship, faute d'accord avec les opérateurs locaux.

Paradoxalement, Sony reste un acteur majeur de l'industrie mobile en tant que fournisseur. L'entreprise détient 55% du marché des capteurs photo pour smartphones et vise 60% cette année. Les capteurs photo des iPhone et iPad sont exclusivement fabriqués et fournis par Sony. Cette position privilégiée contraste avec les difficultés rencontrées par sa division smartphones, illustrant les défis d'adaptation dans un secteur ultra-concurrentiel où même les marques historiques peinent à maintenir leur position face à l'émergence des constructeurs chinois.



L'entreprise japonaise peut aussi se consoler avec son succès sur le marché des accessoires audio pour smartphone. Qu'il s'agisse des enceintes, casques audio (dont le tout dernier WH-1000XM6) et écouteurs, Sony règne toujours en maître incontesté.



Source