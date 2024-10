Apple arrête les Pencil 1 et 2 et simplifie la gamme (màj)

Apple vient de prendre une décision importante en remaniant sa gamme d'Apple Pencil, marquant un tournant significatif dans sa stratégie d'accessoires pour iPad. La firme de Cupertino a choisi de discontinuer les Apple Pencil de première et deuxième générations au profit des deux derniers modèles : l'Apple Pencil USB-C et l'Apple Pencil Pro. Une transition qui s'inscrit dans la volonté d'Apple d'uniformiser ses connecteurs et de simplifier une gamme très chargée. Voici un récapitulatif des stylets disponibles chez Apple.

L'Apple Pencil USB-C : la précision abordable

L'Apple Pencil USB-C se positionne comme l'option d'entrée de gamme, sans pour autant faire de compromis sur la qualité. Ce stylet offre une précision au pixel près, une faible latence et une sensibilité à l'inclinaison, le rendant idéal pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents. Son atout majeur ? Son connecteur USB-C, qui facilite le jumelage et la recharge avec une large gamme d'iPad compatibles. L'Apple Pencil USB-C est vendu à 89€.

L'Apple Pencil Pro : le compagnon ultime des créatifs

À l'autre extrémité du spectre, l'Apple Pencil Pro représente le nec plus ultra de la technologie de stylet d'Apple. Destiné aux professionnels de la création et aux utilisateurs les plus exigeants, il introduit des fonctionnalités exclusives :

La détection de pincement pour changer rapidement d'outil ou de couleur

Un retour haptique pour une expérience plus intuitive et immersive

La rotation du corps pour modifier l'orientation des outils en un geste

Le survol, permettant de prévisualiser les tracés avant même de toucher l'écran

La compatibilité avec l'app Localiser

Ainsi, les deux Pencils sont clairement différenciés dans leurs fonctionnalités et les utilisateurs auxquels ils se destinent. La confusion au sein de la gamme avec les deux précédentes générations de stylets est révolue. L'Apple Pencil Pro est vendu à 149€.

Une transition stratégique pour Apple

Ce remaniement de la gamme Apple Pencil s'explique par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, Apple poursuit sa transition vers l'USB-C sur l'ensemble de ses appareils, dans un souci de cohérence et de simplicité pour les utilisateurs. Ensuite, les nouvelles fonctionnalités apportées par l'Apple Pencil Pro justifient l'abandon des anciens modèles, qui peineraient à rester pertinents face à cette avancée technologique.

En ne proposant que deux options clairement différenciées, Apple clarifie également son offre et facilite le choix pour les consommateurs. Plus besoin de se demander quelle génération choisir : il suffit de déterminer ses besoins (prise de notes ou création avancée) et de sélectionner le modèle correspondant.

Retrouver les Apple Pencil sur Amazon et le site d'Apple.

: Apple a remis en vente les Pencils d'ancienne génération dans la catégorie "Accessoires" de son site mais ne les met plus en avant sur les pages commerciales.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.