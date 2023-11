Le nouvel Apple Pencil USB-C est disponible à la vente à 95 €

L'Apple Pencil USB dévoilé le mois dernier par un simple communiqué de presse est disponible à l'achat à partir d'aujourd'hui. Proposé au prix de 95 € (79 $), l'Apple Pencil troisième du nom est compatible avec tous les iPad dotés d'un port USB-C, et il sert d'alternative aux modèles Apple Pencil de première et de deuxième génération, plus onéreux. Mais attention, ce n'est pas l'Apple Pencil 3.

Un stylet un peu moins cher

L'Apple Pencil est doté d'une finition mate et d'une face magnétique plate qui lui permet de se fixer à l'iPad lorsqu'il n'est pas utilisé, ainsi que d'un port USB-C caché sous le capuchon coulissant à des fins de recharge. Contrairement à l'Apple Pencil 2, il n'est pas capable de se charger sans fil lorsqu'il est attaché à un iPad, et il lui manque également la sensibilité à la pression et la prise en charge des gestes de tapotement.

Comme nous l'avions vu dans notre comparatif des trois Apple Pencil, la version de 2023 fonctionnalités de l'Apple Pencil, telles que la faible latence et la sensibilité à l'inclinaison, sont incluses, et il prend en charge la fonction "survol" sur les modèles d'iPad Pro M2 compatibles. En clair, il est dur de vendre ce stylet, certes moins cher, mais pas doué pour le dessin.



L'Apple Pencil peut être acheté sur l'Apple Store en ligne dans plus de 30 pays, dont la France. Les commandes passées aujourd'hui seront livrées dès le 3 novembre. Il sera bientôt en vente sur la page officielle d'Apple chez Amazon.

