Black Friday : l'Apple Pencil Pro est en promotion !

C'était l'une des surprises de dernière minute lors du keynote "Let Loose", le fameux Apple Pencil Pro, celui de troisième génération, est désormais en promotion. Si vous avez toujours rêvé de repousser les limites de votre créativité sur iPad, c'est le moment idéal pour craquer : l'Apple Pencil Pro est en promotion exceptionnelle à 129 € (au lieu de 149 €) !

Tout savoir sur l'Apple Pencil Pro

Les atouts

Apple oblige, l'Apple Pencil Pro est bien plus qu'un simple stylet : c'est un outil de précision conçu pour les artistes, les créateurs et les professionnels. Grâce à ses fonctionnalités intuitives et sa conception améliorée, il vous offre une expérience encore plus aboutie sur votre iPad. Nombreux sont les artistes professionnels qui ont loué les mérites de la troisième génération de stylet Apple.

Pour mémoire, voici les atouts de l'Apple Pencil Pro :

Précision au pixel près : dessinez, esquissez ou écrivez avec une netteté parfaite. Le plus précis dans la gamme, et de loin.

: dessinez, esquissez ou écrivez avec une netteté parfaite. Le plus précis dans la gamme, et de loin. Sensibilité à l'inclinaison et à la pression : créez des ombres réalistes et des traits variés selon votre inspiration.

: créez des ombres réalistes et des traits variés selon votre inspiration. Retour haptique : ressentez vos créations, avec des vibrations subtiles qui enrichissent votre expérience.

: ressentez vos créations, avec des vibrations subtiles qui enrichissent votre expérience. Gestes intelligents : changez d’outil, pincez, ou tournez pour accéder à vos pinceaux et menus sans perdre votre flux créatif.

: changez d’outil, pincez, ou tournez pour accéder à vos pinceaux et menus sans perdre votre flux créatif. Charge et jumelage magnétiques : une simplicité d'utilisation au quotidien.

: une simplicité d'utilisation au quotidien. Fonction "Localiser" : ne perdez plus jamais votre Apple Pencil Pro grâce à l'intégration avec l'app Localiser.

Compatibilité

L'Apple Pencil Pro est uniquement compatible avec les iPads les plus récents :

iPad Pro 13 pouces (M4)

iPad Pro 11 pouces (M4)

iPad Air 13 pouces (M2)

iPad Air 11 pouces (M2)

iPad mini 7 (A17 Pro)

Pourquoi faire ?

Avec l'Apple Pencil Pro, transformez votre iPad en véritable tablette graphique :

Dessinez, esquissez et coloriez avec précision. De plus, vous pouvez prévisualiser vos gestes grâce à la fonction survol, parfaite pour les pros en quête d’exactitude.

Prenez des notes et annotez vos documents directement.

Utilisez des applications professionnelles comme Pixelmator, Photoshop et plus encore. Sans oublier la prise de notes dans Notes ou Freeform, par exemple.

Une offre à ne pas manquer

Pour le Black Friday, le prix de cet accessoire est en baisse, de quoi s'équiper à moindres frais ou faire un superbe cadeau. Faites vite, les stocks sont limités !

Pour les autres, sachez que l'Apple Pencil 2 est également en promotion, compatible avec tous les autres iPad Pro, iPad Air et iPad mini.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.