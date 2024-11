L'AirPods Max en promotion pour le Black Friday 2024

Le Black Friday n'est pas encore de retour que déjà les promotions s'enchainent. Comme chaque année désormais, la fin du mois de novembre rime avec promotion, notamment sur les produits Apple ! Parmi les offres intéressantes, l’AirPods Max, le casque audio haut de gamme de la marque, voit son prix temporairement descendre à 499 € au lieu de 579 €. Il s'agit de la version Lightning, qui a un gros atout sur le modèle USB-C.

L'AirPods Max à prix réduit !

La performance et le design à leur apogée

Conçu par Apple, l’AirPods Max n’est pas qu’un simple casque audio : c’est une référence en matière de son, de design et de confort. Avec ses haut-parleurs dynamiques de 40 mm spécialement conçus par Apple, il offre une clarté sonore exceptionnelle et une immersion unique grâce à l'audio spatial et au suivi dynamique de la tête. Chaque morceau, qu’il s’agisse de classique, de pop ou de jazz, prend une nouvelle dimension. Pour avoir la même qualité, notamment en lossless via le câble (pas possible sur la version USB-C), il faut passer sur un casque B&O H95 à 900 €.

Côté confort, le bandeau en acier inoxydable recouvert de tissu mesh respirant et les coussinets en mousse à mémoire de forme garantissent une écoute prolongée sans gêne. Dans notre test, on a tout de même relevé une petite douleur au cou les premiers jours.

Réduction active du bruit et mode Transparence

Grâce à la réduction active du bruit (ANC), l’AirPods Max bloque efficacement les bruits extérieurs pour vous plonger dans votre musique ou vos appels. Besoin de rester attentif à votre environnement ? Le mode Transparence est là, activable d’une simple pression sur le casque, comme sur les AirPods Pro 2.

Une connectivité exemplaire et une autonomie solide

Avec la puce H1, la connexion sans fil est rapide, stable et fluide entre tous vos appareils Apple. L'autonomie de 20 heures (réduction de bruit et audio spatial activés) assure des journées complètes d’écoute, et une charge rapide suffit pour repartir pour plusieurs heures.

Une opportunité à saisir

Ce casque, symbole du savoir-faire Apple, offre une qualité sonore incomparable, un design premium et une intégration parfaite dans l'écosystème du géant américain. À ce prix pour le Black Friday, l'AirPods Max devient un choix incontournable pour les mélomanes.

Attention, la livraison gratuite ne concerne que les abonnés Amazon Prime.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.