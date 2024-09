Apple passe l'AirPods Max à l'USB-C et l'audio spatial personnalisé

Comme nous l'a indiqué une rumeur de Mark Gurman cette nuit, Apple a bien présenté ce soir son nouveau casque premium : l'AirPods Max. Sauf qu'il s'agit d'une simple mise à jour des couleurs et du port de charge, et non d'un AirPods Max 2. Aucune autre nouveauté !

Et voici... L'AirPods Max 1 !

Nouveau coloris

Une chose qui est importante au moment de l'achat, c'est la personnalisation. Si beaucoup de consommateurs choisissent les coloris noir ou blanc, d'autres cherchent des couleurs spécifiques pour se démarquer des autres AirPods Max qu'on peut voir dans la rue ou auprès de ses collègues de travail.



Apple a annoncé aujourd'hui que son AirPods Max en violet et orange, en plus du bleu, minuit et lumière stellaire. C'est tout.

USB-C

La grande nouveauté reste finalement le port de charge USB-C, au lieu du Lightning. Une bonne idée, dictée par les règles strictes de l'Europe et de l'Inde pour un chargeur unique.

Audio Spatial personnalisé

En outre, Apple a déclaré que les AirPods Max prendront en charge l'Audio Spatial Personnalisé avec la prochaine mise à jour logicielle iOS 18. Rien qui révolutionnera votre écoute.



Prix et date de lancement

L'AirPods Max USB-C sera disponible en précommande au prix de 579 € à partir d'aujourd'hui, et le casque sera lancé le vendredi 20 septembre. Le tarif reste inchangé.



Apple n'a pas annoncé d'autres changements pour son "vieux" casque. Dommage.



La vraie nouveauté reste du côté des AirPods 4.