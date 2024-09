Apple Music va inciter les artistes à utiliser l'audio spatial

Apple veut faire décoller le format "Spatial Audio" sur Apple Music. Bloomberg rapporte qu'Apple va commencer à "offrir des incitations aux artistes et aux maisons de disques pour produire de la musique" en utilisant l'audio spatial et la technologie Dolby Atmos qui est plus connu sous le nom de Spatial Audio chez Apple.

Priorité à l'audio spatial

Selon le média américain, Apple "donnera plus de poids aux flux de chansons" qui sont mixées en Dolby Atmos. Bloomberg suppose que cette "pondération accrue" pourrait signifier des paiements de redevances plus élevés pour les artistes qui sont les premiers à adopter l'audio spatial.

L'idée de la firme va même plus loin. Si Apple veut encourager les artistes et les labels à enregistrer de la nouvelle musique en Dolby Atmos, elle souhaite aussi que ces derniers mettent à jour des morceaux plus anciens avec la spatialisation du son.

Les auditeurs ne devraient pas nécessairement écouter la version Atmos d'une chanson pour que les artistes en profitent. Il suffit que la chanson soit proposée dans ce format. La nouvelle politique encouragera les artistes et les labels à enregistrer et à mixer de la musique en Atmos, y compris des titres plus anciens.

Le mixage de musique en Atmos est largement abordable, d'après les personnes interrogées, ce qui incite les artistes et les labels établis à participer dans l'espoir de voir leurs redevances augmenter.

Le changement n'a pas encore été officiellement annoncé par Apple, mais la nouvelle sera probablement bientôt communiquée aux artistes.



Apple Music a introduit la prise en charge de l'audio spatial en 2021, en utilisant la technologie Dolby Atmos pour reproduire une expérience musicale immersive (avec un casque / ou une enceinte adéquat). La société a également introduit l'audio sans perte dans la foulée. En février 2022, Apple a annoncé que plus de la moitié des abonnés au service utilisaient cette fonction. Amazon Music propose également le son Dolby Atmos sans frais supplémentaires, mais Spotify n'a toujours pas rejoint ses concurrents.