Sonos va prendre en charge l'Audio Spatial d'Apple Music dès ce mois-ci !

Sonos est l'une des valeurs sûres dans le domaine des enceintes connectées, la marque fait tout pour attirer l'attention des consommateurs et n'hésite pas à répondre aux exigences les plus pointues des passionnés. Alors que les enceintes Era 100 et Era 300 ont été présentées il y a quelques semaines, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle pour les abonnés au service de streaming Apple Music !

Sonos va prendre en charge les musiques en Audio Spatial

Bonne nouvelle pour les clients Sonos, la marque a récemment annoncé que ses enceintes Era 100 et Era 300 prendront en charge l'Audio Spatial et le Dolby Atmos d'Apple Music dès le mois de mars 2023. Les deux enceintes sont actuellement disponibles en précommande et seront mises en vente à partir du 28 mars de cette année. Ce nouvel argument de vente pourrait aider à persuader les plus hésitants qui privilégiaient le HomePod 2 plutôt que la nouvelle enceinte de Sonos.



Le support de l'Audio Spatial et du Dolby Atmos sur Apple Music sera également accessible sur les barres de son Arc et Beam de seconde génération. Cette annonce arrive quelques semaines avant la sortie de l'Era 300, qui sera la première enceinte Sonos à offrir une prise en charge de l'Audio Spatial et du Dolby Atmos sur Apple Music.

Enceintes Era 100 et Era 300

Steve Vegvary, vice-président de l'expérience sonore primé à Sonos, a déclaré que cette annonce est excitante pour les amateurs de musique et pour les artistes eux-mêmes.

"C'est une période palpitante dans la musique car l'audio spatial - et la créativité de l'artiste qui l'accompagne - continue de croître"

Sonos a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de systèmes audio et cette nouvelle prise en charge de l'Audio Spatial et du Dolby Atmos sur Apple Music ne fait que renforcer sa position en tant que leader du marché. Les utilisateurs pourront donc bientôt profiter d'une expérience audio de qualité supérieure avec une impression de spatialité encore plus réaliste grâce aux enceintes Sonos Era 100 et Era 300 ainsi qu'aux barres de son Arc et Beam de seconde génération.

Qu'est-ce que l'audio spatial ?

Si vous n'êtes pas abonné Apple Music, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas habitué à ce terme. L'audio spatial est une technologie audio qui permet de créer une impression de spatialité dans le son, c'est-à-dire que l'auditeur perçoit le son comme s'il provenait de différentes directions et distances dans l'espace. Cette technologie permet de constituer une expérience audio plus immersive et réaliste pour les auditeurs, en leur offrant une impression de son 3D.



