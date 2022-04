Apple Music lance des mixs de DJ populaires en Spatial Audio

Sur le marché du streaming, Apple a rapidement compris quels étaient les avantages qui permettent de générer beaucoup de souscriptions. Le Spatial Audio, le Dolby Atmos et le Lossless figurent comme des atouts majeurs que ne possèdent pas tous les concurrents. Apple renforce l'attractivité de son offre en faisant une annonce qui va en ravir plus d'un.

Des mixs en Spatial Audio

Sur Apple Music, on retrouve déjà des millions de musiques compatibles Spatial Audio et Dolby Atmos, Apple a mis le paquet pour que vous profitiez un maximum de cette fonctionnalité star présente sur l'AirPods Max, les AirPods Pro et les AirPods 3.

La bonne nouvelle, c'est que le géant californien veut aller encore plus loin avec cette technologie qui apporte une immersion audio exceptionnelle, l'entreprise vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle catégorie regroupant des mixs inédits de grands DJ mondialement connus.



Dans les mixs compatibles Spatial Audio, attendez-vous à une expérience extrêmement réaliste, Apple promet un son muni d'une "clarté multidimensionnelle". La firme de Cupertino reste convaincue qu'offrir le Spatial Audio est un avantage pour Apple Music, les abonnés apprécient cette fonctionnalité sur tous les styles de musiques.

Les mixs en Spatial Audio seront à retrouver dans la playlist "One Mix" que vous pouvez apercevoir dans l'onglet "Explorer" de l'application. Pour le moment, Apple commence la collaboration avec le DJ de Détroit Jeff Mills, cet artiste est connu pour être l'un des pionniers de la musique Techno aux États-Unis.



Stephen Campbell a expliqué dans le communiqué de TechCrunch que le Spatial Audio a été accueilli d'une manière surprenante par les utilisateurs, l'entreprise s'attendait à un engouement autour de cette nouveauté, mais probablement pas de cette ampleur :

La réponse à l'audio spatial des abonnés et des créateurs a été incroyable, et nous sommes ravis d'étendre cette innovation dans le son.

Apple ajoutera de nouveaux mixs de DJ tous les mois dans cette catégorie d'Apple Music. Rassurez-vous, la playlist de Jeff Mills restera accessible indéfiniment.

D'autres surprises arrivent bientôt, le rapport révèle que plusieurs captures en Spatial Audio ont eu lieu dans des boîtes de nuit et festivals aux États-Unis, ils seront prochainement disponibles pour tous les abonnés Apple Music.