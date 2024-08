Rivian ajoute Apple Music avec audio spatial dans ses voitures

Comme prévu il y a quelques mois, la dernière mise à jour logicielle de Rivian apporte une application Apple Music intégrée aux véhicules électriques de la société, tels que le pickup R1T et le SUV R1S. L'application, telle qu'on la connait déjà chez Tesla et Porsche par exemple, permet aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de plus de 100 millions de chansons, à 30 000 listes de lecture et à des stations de radio en direct dans le cadre d'une expérience complète au système d'infodivertissement de Rivian.

Rivian X Apple Music

L'abonnement Connect+ de Rivian est nécessaire pour accéder à des services de streaming tels qu'Apple Music et Spotify. L'abonnement est facturé 14,99 $ par mois ou 149,99 $ par an et permet d'accéder à d'autres fonctionnalités telles que les capacités de hotspot Wi-Fi, l'imagerie satellite et les commandes vocales améliorées via Alexa.



Les véhicules équipés du système audio Premium de Rivian, qui comprend une configuration de son surround de 18 haut-parleurs et 960 watts, peuvent également lire des chansons Apple Music Dolby Atmos avec audio spatial, ce qui permet d'écouter la musique dans un espace plus tridimensionnel à l'intérieur du véhicule. Rivian offre un essai gratuit de deux mois de Connect+ à partir d'aujourd'hui.



Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a récemment expliqué que l'entreprise n'avait pas l'intention d'introduire la prise en charge d'Apple CarPlay dans ses véhicules, faisant remarquer que « nous pensons simplement qu'il s'agit d'un élément immobilier tellement important, l'écosystème numérique, que c'est quelque chose que nous voulons conserver » et « nous avons adopté le point de vue selon lequel l'expérience numérique dans le véhicule doit être cohérente et holistiquement harmonieuse à travers chaque point de contact ». En clair, Rivian, récemment en partie racheté par Volkswagen, préfère miser sur son propre système.