Tesla rappelle 700 000 véhicules pour un problème de contrôle de pression des pneus

Tesla continue sa série de rappels avec une nouvelle campagne concernant près de 700 000 véhicules aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) qui est en cause. Une problématique qui rappelle l'importance de la sécurité routière, et qui s'ajoute à d'autres nombreux rappels du constructeur appartenant à Elon Musk.

Un problème de voyant d'alerte qui concerne trois modèles

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux Etats-Unis a annoncé que le rappel concerne exactement 694 304 véhicules Tesla, incluant :

Le Cybertruck 2024

La Model 3 (2017-2025)

La Model Y (2020-2025)

Le défaut identifié est lié au voyant lumineux du système de surveillance de la pression des pneus qui ne reste pas allumé entre les cycles de conduite. Cette défaillance pourrait empêcher le conducteur d'être averti d'une pression insuffisante des pneus, augmentant ainsi le risque d'accident. Selon la NHTSA, ce dysfonctionnement ne respecte pas la norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur numéro 138.

Une année 2024 marquée par les rappels pour Tesla

Ce nouveau rappel s'ajoute à une longue liste d'interventions similaires effectuées par Tesla en 2024. Le constructeur a notamment dû faire face à :

Sept rappels différents pour le Cybertruck depuis son lancement

Un rappel de 1,8 million de véhicules en juillet pour un problème de capot

Un autre rappel de 2,2 millions de véhicules en février concernant la taille trop petite des voyants d'avertissement

Heureusement, comme souvent chez Tesla, la correction sera déployée via une mise à jour logicielle à distance (OTA), sans nécessiter de visite en atelier. Les propriétaires concernés recevront une notification officielle par courrier à partir du 15 février 2025. Plus de peur que de mal donc, même s'il faut souvent attendre que les autorités se rendent compte des problèmes pour que la marque réagisse. Mais pour aller dans le sens de Tesla, la capacité à corriger rapidement les problèmes via des mises à jour logicielles devient un avantage concurrentiel majeur dans l'industrie automobile contemporaine.



