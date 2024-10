Tesla revoit à la baisse l'autonomie de certains véhicules aux US et sensibilise sur l'Autopilot

Il y a moins d'un mois, on vous apprenait que le département des véhicules automobiles de Californie (DMV) reprochait à Tesla d'être un peu trop "optimiste" quant aux capacités de son Autopilot. Ce que ne veut pas le département, c'est que les propriétaires de Tesla avec l'option Autopilot croient que leur voiture est capable de conduire toute seule sur une très longue distance sans avoir besoin d'être à l'affut de la moindre initiative du logiciel. Aujourd'hui, on apprend que Tesla sensibilise mieux ses clients et l'entreprise en a aussi profité pour réduire l'estimation d'autonomie de certains véhicules !

Des mesures urgentes pour éviter la condamnation en justice

Tesla a récemment annoncé des ajustements concernant ses véhicules, notamment en matière d'autonomie et de fonctionnalités de sécurité liées à son système de conduite semi-autonome, l'Autopilot. Sur son site internet aux États-Unis, Tesla a revu à la baisse les estimations d'autonomie de ses modèles Model Y Long Range et Performance. La réduction est de l'ordre de 6 %, avec le Model Y Long Range passant de 330 miles à 310 miles d'autonomie et le Model Y Performance de 303 miles à 285 miles. Cette révision reflète une volonté de Tesla de présenter des chiffres plus alignés avec les expériences réelles des conducteurs.



Depuis un certain temps, l'exactitude des autonomies annoncées par Tesla sur son site fait l'objet de débats. En 2021, Edmunds, un organisme de test indépendant basé à Santa Monica en Californie, avait constaté que la Tesla Model Y Performance offrait une autonomie réelle inférieure de 9,6 % à celle indiquée. On retrouve également sur les forums en ligne des témoignages de propriétaires de Tesla qui ne comprennent pas cette "surévaluation" de l'autonomie des véhicules, un signe flagrant d'un possible manque d'honnêteté de la part de Tesla.

Parallèlement à ces ajustements d'autonomie, Tesla a lancé des mises à jour logicielles importantes visant à améliorer la sécurité et la sensibilisation à l'utilisation de l'Autopilot. En Chine, 1,6 million de véhicules Tesla ont reçu cette mise à jour récemment, incitant les conducteurs à maintenir une vigilance accrue même avec l'Autopilot activé. Une action similaire avait été entreprise aux États-Unis en décembre pour plus de 2 millions de véhicules, à la suite de l'intervention de la National Highway Traffic Safety Administration.



Cette mise à jour des messages d'avertissements de l'Autopilot intervient dans un contexte où Tesla fait face à un conflit juridique avec le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie concernant ses affirmations marketing sur les capacités de conduite autonome complète. Tesla est accusée de fraude par le DMV, tandis qu'Elon Musk défend ses propos comme relevant de la "liberté d'expression".



