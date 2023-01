Tesla commercialise un SSD de 1 To à 350€ pour ses véhicules

Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un disque dur de 1 To à moins de 60 euros très facilement sur internet. Si la majorité des fabricants de SSD se mettent d'accord sur un prix "raisonnable", certaines entreprises préfèrent faire décoller les prix. C'est le cas de Tesla, le constructeur automobile vient de sortir un SSD de 1 To à 350€. Est-ce que ce prix est vraiment justifié ? Nous allons le vérifier tout de suite !

Qu'est-ce qu'apporte le SSD de Tesla ?

À bord des véhicules Tesla, on retrouve un gigantesque écran qui propose une expérience exceptionnelle pour le multimédia. Sans surprise, qui dit application, dit forcément stockage nécessaire.

Tesla suggère aujourd'hui à ses clients d'acheter un SSD de 1 To qui permet d'enregistrer toutes les données de votre véhicule sans risquer de voir "stockage plein" un peu trop rapidement, voici comme l'entreprise le présente :

Stockez toutes vos données. Des jeux d'arcade Tesla aux vidéos de la caméra embarquée, notre disque dur SSD de 1 To vous permet d'enregistrer toutes les données de votre véhicule au même endroit. Ce disque dur SSD externe est conçu pour résister aux températures extrêmes de l'habitacle, ainsi qu'aux secousses et aux vibrations des véhicules. Avec une durée de vie prolongée par rapport aux périphériques de stockage similaires et des vitesses de lecture/d'écriture optimisées pour les jeux, le disque dur SSD prend en charge les jeux Steam.

L'avantage majeur que vous apportera ce SSD, c'est une expérience optimale pour le mode sentinelle. Pour rappel, ce mode permet d'enregistrer tout ce qui se passe autour de vous à travers les multiples caméras qui entourent le véhicule.

Le mode sentinelle a toujours été lent, il a un peu évolué en proposant une meilleure rapidité depuis le passage vers AMD, mais cela ne convient pas vraiment aux habitués de Tesla.



L'une des promesses du SSD de 1 To, c'est d’offrir un mode sentinelle plus réactif, il vous suffira pour cela d’enlever la clé USB basique fournie par Tesla pour la remplacer par le SSD.

Un SSD robuste

Comparé à ce qui se fait sur le marché, ce SSD saura résister aux environnements compliqués. Il est capable de faire face à une température très élevée si vous mettez votre véhicule en plein soleil ainsi qu'aux vibrations qui peuvent se faire ressentir quand vous roulez. C'est essentiellement pour son effet robuste que le SSD de Tesla est aussi cher !



Dès le mois prochain, vous pourrez acquérir le SSD 1 To vendu par Tesla pour la modique somme de 350€. À noter qu'en plus du SSD, la firme d'Elon Musk fournie aussi un câble adaptateur USB-A femelle vers USB-C mâle. Le SSD 1 To sera compatible avec toutes les Tesla qui sont en circulation !

