Tesla met à jour 1,8 millions de véhicules en urgence

Tesla doit déployer en urgence une mise à jour logicielle sur près de 1,8 million de ses voitures électriques. En cause : un bug qui pourrait empêcher le verrouillage du capot avant et entraîner son ouverture intempestive en roulant. Un problème de sécurité majeur.

Le capot peut s'ouvrir en roulant

Selon l'agence américaine de sécurité routière NHTSA, le défaut concerne les Model 3 produits depuis 2021, les Model Y depuis 2020, ainsi que les Model S et X récents. Le bug logiciel empêcherait l'alerte signalant un capot mal verrouillé.

Or un capot qui s'ouvre inopinément pendant la conduite peut sérieusement obstruer la visibilité du conducteur et provoquer un accident. D'où l'urgence de corriger ce dysfonctionnement par une mise à jour over-the-air. Si la mise à jour venait à ne pas corriger le problème et/ou à être mal déployée, l'entreprise d'Elon Musk serait contrainte de rappeler tous les véhicules concernés aux Etats-Unis.

Tesla enchaîne les rappels en 2024

Ce n'est hélas pas la première fois cette année que le constructeur doit rappeler massivement ses véhicules. Problèmes de caméra de recul, de ceintures, de taille de police trop petite sur les alertes... Au total ce sont des millions de Tesla qui ont déjà dû recevoir des correctifs logiciels. Dernier exemple en date, le Cybertruck avait été rappelé pour des problèmes sur la pédale d'accélérateur.



Si les mises à jour à distance permettent d'éviter un passage en atelier, leur fréquence interroge sur le contrôle qualité et la précipitation de Tesla. Le constructeur semble privilégier la vitesse de déploiement de nouvelles fonctions, au détriment parfois de la sécurité et de la stabilité de ses systèmes. Une stratégie risquée pour son image et ses ventes futures. Dans un contexte où les véhicules chinois prennent de plus en plus de place en innovant au moins autant que Tesla, la marque américaine doit redoubler d'efforts pour conserver son attractivité.