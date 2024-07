Xiaomi dévoile la SU7 Ultra : une hypercar électrique de 1548 ch !

Xiaomi, le fabricant chinois de smartphones, s'est lancé dans les véhicules électriques avec l'introduction de la SU7 fin 2023. À la surprise générale, la voiture était belle, performante et très accessible. Malgré des débuts difficiles liées à quelques problèmes de fiabilité, l'ancien concurrent d'Apple, désormais banni aux USA notamment, dévoile une variante hypercar haute performance de son véhicule initial. La SU7 Ultra a pour ambition d'être la voiture à quatre portes la plus rapide au monde, qu'elle soit à essence ou électrique.

Présentation de la SU7 Ultra

La SU7 originale de Xiaomi, dont le format est similaire à celui de la Porsche Taycan, a rapidement gagné en popularité en Chine avec un prix de base largement inférieur à celle de l'allemande, soit 30 000 dollars environ pour le modèle de 299 ch. Le modèle amélioré "Max", dont le prix dépasse à peine les 40 000 dollars, offre une puissance de 673 chevaux. Malgré les inquiétudes initiales concernant la qualité et la durabilité, la SU7 s'est rapidement vendue, avec 50 000 commandes et une liste d'attente de sept mois.



Comme vous vous en doutez, la nouvelle SU7 Ultra va au-delà, écrasant la version "Max" avec une puissance stupéfiante de 1548 ch (plus qu'une Bugatti Chiron), obtenue grâce à trois moteurs électriques - deux V8 et un V6. Ce sont les termes employés par la firme, mais c'est évidemment en référence aux moteurs thermiques. Il n'y a pas de cylindres dans ces moteurs. Xiaomi affirme que les moteurs peuvent fournir jusqu'à 0,6G de force de freinage régénérative, ou jusqu'à 2,36G avec les freins physiques, freinant de 100kmh/62mph à zéro en seulement 25 mètres.



Cette puissance permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en 1,97 seconde et d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Le 0 à 200 km/h est abattu en 5,96 secondes, le 0 à 300 en 15 secondes.



Le véhicule est doté d'une carrosserie en fibre de carbone pour réduire le poids, ce qui donne un poids total de 1900 kg. Sur le papier, c'est au même niveau qu'une Tesla S Plaid.



Le SU7 Ultra intègre la nouvelle batterie CATL Qilin II, capable de se charger de zéro à la totalité en 12 minutes avec un chargeur de 897 Volts. La batterie maintient des performances élevées même à faible niveau de charge, ce qui permet de prolonger les performances sur piste. La conception aérodynamique de la voiture, qui comprend un grand aileron arrière générant une importante force d'appui, améliore ses capacités sur circuit.

Un record en ligne de mire

Xiaomi prévoit de tester la SU7 Ultra au Nürburgring en octobre, dans le but d'établir un record en tant que VE 4 portes le plus rapide. Le record actuel est détenu par la Porsche Taycan.



La SU7 Ultra a certes de meilleures spécifications que la Taycan, avec plus de 500 chevaux de plus, mais dans les courses électriques, il s'est souvent agi de savoir quelle entreprise était la plus à même de gérer les températures, en particulier sur un circuit aussi difficile que l'enfer vert du Nürburgring.

Date et prix incertains

Xiaomi n'a pas encore annoncé la disponibilité ni le prix de la SU7 Ultra. Actuellement qualifiée de "prototype", sa mise sur le marché reste incertaine. Compte tenu du succès du SU7, il y a fort à parier que la SU7 Ultra (à prononcer S YOU Seven et non sucette) sera disponible à l'achat, du moins en Asie.



Que pensez-vous de ce bolide ? Bien qu'Apple était censé sortir une Apple Car, ça nous fait toujours bizarre de parler d'une hypercar électrique fabriquée par un constructeur de téléphones...