L'IA Grok arrive dans les Tesla ce mois-ci

Elon Musk vient d’annoncer l’arrivée de Grok, le chatbot développé par xAI, directement à bord des véhicules Tesla. Dès la semaine prochaine, certains modèles pourront interagir avec cette intelligence artificielle embarquée, marquant une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA dans l’écosystème Tesla.

Grok arrive dans les Tesla dès "la semaine prochaine"

Elon Musk a annoncé ce jeudi sur X (ex-Twitter) que le chatbot Grok, développé par sa société d’intelligence artificielle xAI, sera intégré dans les véhicules Tesla dès la semaine prochaine au plus tard. Cette annonce surprise intervient moins de 24 heures après la présentation officielle de Grok 4, la nouvelle version du modèle IA conçu pour fonctionner à grande échelle.

Le timing n’est pas anodin. Beaucoup s’attendaient à voir une démonstration de Grok dans l’écosystème Tesla lors de l’événement de lancement de Grok 4, mais Musk avait gardé cette annonce stratégique pour plus tard. En officialisant aujourd’hui l’arrivée imminente de Grok dans les voitures Tesla, il renforce sa vision d’unification entre ses différentes entreprises technologiques, notamment Tesla, xAI et X.

Quels véhicules Tesla seront compatibles ?

L’intégration de Grok concernera dans un premier temps les États-Unis et les modèles équipés du Hardware 3.0 (appelé aussi FSD Computer), un ordinateur de conduite autonome lancé à partir de mi-2019. Les modèles concernés incluent :

Tesla Model 3 produits après juillet 2019

Tesla Model Y depuis son lancement en 2020

Tesla Model S et Model X nouvelle génération (produits depuis 2021)

Tous les véhicules ayant souscrit à l’option Full Self-Driving (FSD) ou Enhanced Autopilot, à condition d’avoir le hardware compatible

Les véhicules plus anciens ou dotés du Hardware 2.5 ne seront pas compatibles, sauf s’ils ont été mis à jour avec l’unité FSD. En parallèle, les Tesla les plus récentes équipées du Hardware 4.0, lancé courant 2023, seront évidemment compatibles et devraient offrir de meilleures performances, notamment en reconnaissance visuelle et traitement embarqué.

À quoi servira Grok dans les Tesla ?

Le chatbot sera intégré directement à l’interface Tesla OS. Il s’agira d’un assistant conversationnel accessible via l’écran central, à la voix ou en tapant. Parmi les usages envisagés :

Répondre à des questions générales comme un moteur de recherche intelligent

Informer sur l’état du véhicule, la météo, le trafic ou les bornes de recharge

Suggérer des itinéraires, des lieux ou des activités

Converser de manière libre, ludique ou personnalisée selon le ton choisi

Aider à certaines commandes embarquées à l’avenir (climatisation, navigation, musique…)

L’intégration initiale devrait s’appuyer sur la version Grok 4-turbo, optimisée pour une exécution rapide et légère. xAI n’a pas encore précisé si cette fonctionnalité sera disponible gratuitement ou incluse dans un abonnement payant comme celui proposé pour Grok sur X.