La Geely EX5 ajoute Apple CarPlay via une mise à jour gratuite

La Geely EX5, celle qui effraie la concurrence sur le marché des véhicules électriques (VE), prend désormais en charge Apple CarPlay grâce à une mise à jour gratuite par connexion sans fil (OTA). Cette avancée inédite, déployée cette semaine, offre une intégration fluide des smartphones aux conducteurs de l'EX5, pour le moment en Australie.

Geely s'offre CarPlay

Geely, un géant mondial de l'automobile, notamment pour ses batteries qui équipent des marques comme Volvo, Polestar, Lotus et Smart, n'est peut-être pas encore un nom familier en France, mais son SUV électrique — connu sous le nom de Galaxy E5 en Chine et EX5 à l'international — fait des vagues. Lancée à la mi-2024, l'EX5 a atteint un jalon remarquable, avec 100 000 unités vendues en Chine en six mois et plus de 150 000 livraisons mondiales d'ici juillet 2025. En Australie, elle s'est classée quatrième véhicule électrique le plus vendu en juin, derrière seulement la Tesla Model Y (qui vient de sortir en version L six places), la BYD Sealion 7 et la Tesla Model 3.

Pour l'instant, la mise à jour CarPlay — prenant en charge les connexions filaires et sans fil — est exclusive à l'Australie, où l'EX5 est le véhicule phare de Geely. Bien que Geely n'ait pas annoncé de calendrier précis pour l'extension de CarPlay à l'Asie, au Royaume-Uni ou à l'Europe, le déploiement en Australie suggère une disponibilité plus large à mesure que l'EX5 pénètre de nouveaux marchés. Android Auto devrait suivre début 2026 via une autre mise à jour OTA.



À ce jour, la Geely EX5 n'est pas officiellement vendue en France. Bien que Geely ait des plans pour s'étendre sur les marchés européens, aucun calendrier précis pour la France n'a été confirmé.



D'ailleurs, CarPlay devrait bénéficier d'une mise à jour significative avec la sortie d'iOS 26 le mois prochain, introduisant des icônes d'écran d'accueil personnalisables, des widgets d'applications, et bien plus encore, améliorant l'expérience de conduite pour les propriétaires d'EX5 et des dizaines de marques compatibles CarPlay.