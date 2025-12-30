Ford confirme le maintien d'Apple CarPlay dans ses véhicules

Alors que plusieurs constructeurs automobiles reconsidèrent leur relation avec les systèmes d'Apple et Google, Ford choisit clairement son camp. La directrice financière du groupe américain vient de réaffirmer publiquement l'attachement de la marque à CarPlay, une prise de position qui tranche avec les choix controversés de certains concurrents. Pour les utilisateurs d'iPhone, c'est une excellente nouvelle qui garantit la continuité de l'expérience Apple dans les véhicules Ford.

Ford défend l'expérience utilisateur face à GM

Lors de la conférence Barclays Global Auto and Mobility Tech Conference 2025, Sherry House a été très claire sur la stratégie de Ford. Le constructeur maintient CarPlay car ses clients l'apprécient réellement, et cette décision s'inscrit dans une philosophie plus large de liberté de choix. Cette position contraste fortement avec celle de General Motors, qui a décidé d'abandonner progressivement CarPlay et Android Auto sur l'ensemble de sa gamme, y compris les véhicules thermiques.

Les chiffres donnent raison à Ford : une étude Consumer Reports révèle que les propriétaires de véhicules Ford préfèrent CarPlay au système natif SYNC de la marque. Cette préférence des utilisateurs justifie amplement le maintien de la compatibilité, d'autant que Ford continue parallèlement d'améliorer son interface propriétaire, avec une augmentation de 20 points de l'engagement sur SYNC4.

L'énigme CarPlay Ultra reste entière

Si la présence de CarPlay standard est confirmée, l'arrivée de CarPlay Ultra chez Ford demeure floue. Apple avait pourtant listé le constructeur comme partenaire pour cette version enrichie qui permet un contrôle plus approfondi du véhicule. Mais Jim Farley, le PDG de Ford, s'est montré réservé sur "l'exécution" actuelle de CarPlay Ultra, tout en confirmant des échanges réguliers avec Tim Cook sur le sujet.

Cette prudence s'explique probablement par la volonté de Ford de trouver le bon équilibre entre l'intégration d'Apple et le développement de ses propres services connectés. Le constructeur prévoit notamment d'intégrer Gemini de Google en 2026, preuve d'une stratégie d'ouverture tous azimuts, sans rester fidèle à un seul écosystème.



