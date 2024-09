Le PDG de Ford se moque de GM à propos de CarPlay

General Motors (GM) a réussi, non seulement à se mettre une partie des clients à dos, mais aussi à faire réagir son concurrent numéro un, Ford. Alors que le constructeur a tenté une nouvelle fois de justifier sa décision d'abandonner CarPlay dans les futurs VE, le PDG de Ford, Jim Farley, a réitéré l'engagement de sa société en faveur de CarPlay.

Commençons par rappeler que, pour GM, la suppression de CarPlay améliorera la sécurité des conducteurs car ils utiliseront moins leur téléphone avec un système complètement repensé et intégré.



Ford, comme nous, a un point de vue différent sur la situation, Farley affirmant que CarPlay et Android Auto encouragent les conducteurs à rester concentrés sur la route.

We're committed to keeping Apple CarPlay & Android Auto. @Ford customers love the features because they help keep their eyes on the road and hands on the wheel. We work closely with Apple & Google to create a very high-quality experience for customers. And I think we have the… pic.twitter.com/77gCex6evd