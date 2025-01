Apple tente de rassurer sur la sortie de CarPlay 2 pour 2025

Apple a enfin donné signe de vie concernant son CarPlay de nouvelle génération, supprimant la date de 2024 de son site web américain. De plus, la firme a envoyé un communiqué aux différents blogs spécialisés pour rassurer ses clients, plusieurs constructeurs intègrent CarPlay 2 actuellement.

De retard en retard

Le CarPlay de nouvelle génération a été présenté pour la première fois à la WWDC 2022, promettant des améliorations significatives comme l'intégration avec les groupes d'instruments et les commandes de climatisation du véhicule, la prise en charge de plusieurs écrans de tableau de bord, une application radio FM dédiée et des widgets personnalisables. L'interface a été conçue pour s'adapter à l'esthétique et à l'identité de chaque marque automobile. Elle devait sortir en 2023, puis en 2024. Mais début 2025, nous n'avons toujours rien à nous mettre sous la dent.

Apple a cru bon de prendre la parole, confirmant, via un porte-parole, qu'elle collaborait toujours avec « plusieurs » constructeurs automobiles pour mettre en œuvre ce nouveau système. L'entreprise a souligné que chaque constructeur automobile fournirait plus de détails lorsqu'il se préparerait à annoncer des modèles compatibles avec le nouveau CarPlay :

La nouvelle génération de CarPlay s'appuie sur des années de succès et sur les connaissances acquises avec CarPlay, offrant le meilleur d'Apple et du constructeur automobile dans une expérience profondément intégrée et personnalisable. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles, leur permettant de mettre en valeur leur marque unique et leurs philosophies de conception visuelle dans la prochaine génération de CarPlay. Chaque marque automobile partagera plus de détails à l'approche de l'annonce de ses modèles qui prendront en charge la prochaine génération de CarPlay.

Cette déclaration souligne l'engagement continu d'Apple envers les plateformes CarPlay existantes et de nouvelle génération, soulignant que CarPlay actuel est disponible dans plus de 98 % des nouvelles voitures vendues en Amérique et en Europe.



Apple avait déjà cité plusieurs marques automobiles engagées dans le projet, dont Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault et Volvo. Cependant, les mises en œuvre concrètes comme celles annoncées par Aston Martin et Porsche en décembre 2023 n'ont pas encore été concrétisées.



Espérons que 2025 sera l'année de CarPlay 2...