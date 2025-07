Apple teste Digital Key 4.0 pour améliorer les clés de voiture sur iPhone

Apple accélère le développement de ses clés de voiture numériques avec l'arrivée de Digital Key 4.0. Cette nouvelle spécification, actuellement testée au sein même d'Apple Park, promet d'améliorer significativement l'expérience utilisateur sur iPhone et Apple Watch pour déverrouiller son véhicule.

Apple teste la nouvelle génération de clés numériques

Le Car Connectivity Consortium (CCC) organise cette semaine un événement de test majeur dans les locaux d'Apple à Cupertino. Cette treizième édition du "Plugfest" réunit les principaux acteurs de l'industrie automobile et technologique pour valider la spécification Digital Key 4.0. BMW, Ford, Google, Hyundai, Rivian ou encore Volkswagen participent à ces tests grandeur nature aux côtés d'Apple.

L'objectif principal consiste à améliorer l'interopérabilité entre plateformes et la compatibilité entre versions. Concrètement, cela signifie que les clés numériques fonctionneront de manière plus fluide entre différents appareils et véhicules, réduisant les problèmes de connectivité actuels.

Une adoption qui s'accélère dans l'écosystème automobile

Depuis son lancement en 2020 avec BMW comme unique partenaire, la fonctionnalité de clé numérique d'Apple s'est considérablement étendue. La version 3.0 introduite en 2021 a apporté le support de la technologie Ultra Wideband (UWB) et du Bluetooth LE, permettant de déverrouiller sa voiture sans sortir l'iPhone de sa poche.

Lors de la WWDC 2025, Apple a annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux constructeurs dans son écosystème : Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche et Rivian rejoindront les marques déjà compatibles comme Audi, Mercedes-Benz, Hyundai ou Volvo. Cette expansion témoigne de la maturité croissante de la technologie et de son adoption par l'industrie automobile.



Etonnamment, les véhicules dotés de CarPlay Ultra (seulement Aston Martin pour le moment) ne sont pas automatiquement compatibles avec CarKey.

Le marché des logiciels et électroniques automobiles devrait atteindre 462 milliards de dollars d'ici 2030 selon McKinsey, soulignant l'importance des standards comme Digital Key pour structurer cette transformation numérique du secteur.



