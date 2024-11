iPhone 18 Pro : un objectif à ouverture variable pour améliorer les photos

Kuo prend de l'avance et nous informe que l'iPhone 18 Pro, qui sortira dans deux ans, devrait être le premier iPhone équipé d'un objectif principal à ouverture variable. Un procédé qui améliore grandement la qualité des photos en s'adaptant à toutes les conditions lumineuses.

iPhone 18 Pro : des photos encore plus belles

Dans un article publié sur le site Medium, l'analyste Ming-Chi Kuo évoque un changement attendu sur l'iPhone 18 Pro. Selon lui, la caméra arrière principale se doterait d'une ouverture variable. Un système qui n'existe pas encore sur iPhone qui lui permettrait de s'approcher d'un appareil photo professionnel.



Une ouverture variable sur la caméra de l'iPhone signifie que l'objectif peut modifier la taille de l'ouverture qui laisse entrer la lumière sur le capteur. Une meilleure gestion de la lumière, un contrôle de la profondeur de champ et du flou d'arrière-plan plus précis et une mise au point plus rapide et plus nette.

Actuellement, la caméra Fusion 48 Mpx (caméra principale) de l'iPhone 16 Pro possède une ouverture fixe ƒ/1,78. L'ouverture variable pourrait par exemple lui permettre d'osciller entre une ouverture ƒ/1,5 et ƒ/2.4. Le meilleur des deux mondes avec une excellente gestion en faible comme en forte luminosité.



Une explication simple sur l'ouverture focale :

Conditions de faible lumière : une ouverture plus large (comme ƒ/1.5) laisse entrer plus de lumière, ce qui améliore la clarté des photos prises dans l’obscurité.

: une ouverture plus large (comme ƒ/1.5) laisse entrer plus de lumière, ce qui améliore la clarté des photos prises dans l’obscurité. Conditions de forte lumière : une ouverture plus petite (comme ƒ/2.4) réduit la quantité de lumière, évitant la surexposition dans des environnements très lumineux et permettant une plus grande profondeur de champ pour des images plus nettes.

Kuo indique également que Sunny Optical et Largan Precision seront les deux principaux fournisseurs de l'objectif à ouverture variable de l'iPhone 18 Pro. Un iPhone 18 Pro attendu pour septembre 2026. N'oublions pas qu'il s'agit d'une simple rumeur. L'ouverture variable est sûrement dans les plans d'Apple, mais elle pourrait débarquer encore plus tard.