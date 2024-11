L'iPhone 16 Pro coûte plus cher à produire à Apple

Un démontage minutieux du dernier iPhone 16 Pro d’Apple a permis d'aller sur le terrain des coûts de fabrication. Alors qu'iFixit a désossé le haut de gamme d'Apple pour dénicher les subtilités technologiques, Nikkei, en collaboration avec Fomalhaut Techno Solutions, basé à Tokyo, a listé chaque composant et son coût. Sans surprise, la puce maison conçue notamment pour l'IA générative a fait grimper la facture, tout comme la caméra.

Une augmentation de 6 %

L’analyse détaillé montre que les pièces de l’iPhone 16 Pro coûtent au total 568 $ à Apple, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’iPhone 15 Pro l'an passé. A titre de comparaison, les pièces du Google Pixel 9 Pro totalisent 406 $, ce qui représente une baisse de 11 % par rapport au modèle de l’année dernière.

Image de l'iPhone 16 Pro ouvert par iFixit

Le principal facteur expliquant le coût plus élevé de l’iPhone 16 Pro est sa puce A18 Pro, fabriquée par TSMC à l’aide d’un processus avancé de 3 nanomètres. Cette puce à elle seule est estimée à 135 $, ce qui représente près d’un quart du coût total des composants du téléphone. Le deuxième élément le plus cher est l’écran OLED de 6,3 pouces (une nouvelle taille, l'ancienne étant de 6,1 pouces depuis 2020), qui coûte 110 $. Cet écran est plus cher que l’écran du Pixel à 75 $ en raison de la technologie d’économie d’énergie qui ajuste le taux de rafraîchissement de manière dynamique entre 1 et 120 Hz.



L’iPhone 16 Pro utilise également un cadre en titane, ce qui ajoute environ 30 $ de plus que le cadre en aluminium du Pixel 9 Pro. De plus, ses composants d’appareil photo totalisent 91 $, soit environ 30 $ de plus que le Pixel 9 Pro. Le module de caméra frontale de l’iPhone est doté d’un capteur de temps de vol pour la reconnaissance faciale et la capture d’images 3D, une capacité avancée qui manque au Pixel.



Malgré ces coûts de production accrus, Apple a maintenu le prix de base du modèle iPhone Pro aux États-Unis à 999 $, inchangé depuis 2017 et la sortie de l'iPhone X, choisissant de ne pas répercuter la différence sur les consommateurs. Une initiative appréciable, bien que la firme à la pomme entende se rattraper ailleurs, notamment avec les services dont les revenus ont atteint les 25 milliards de dollars sur le dernier trimestre. Et Apple Intelligence pourrait y rentrer dans un futur plus ou moins proche, avec une formule "+" payante.