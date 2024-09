iFixit démonte aussi l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max

Apple avait annoncé que la gamme iPhone 16 était nettement plus réparable, ce que n'avait pas manqué de vérifier nos amis d'iFixit. Après avoir démonté l'iPhone 16 standard, les bricoleurs ont mis la main sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Mais qu'en est-il des deux hauts de gamme ? Vous allez voir, ils ne sont pas logés à la même enseigne que les modèles de base.

Une batterie moins accessible que sur iPhone 16

Effectivement, les deux variantes d'iPhone 16 Pro n'ont pas le même processus simplifié de retrait de batterie que l'iPhone 16 standard (ou l'iPhone 16 Plus), Apple utilisant plutôt un adhésif traditionnel extensible pour ses modèles plus onéreux. Il reste néanmoins plus facile d'accéder à l'intérieur, car on peut le faire par l'arrière de l'iPhone plutôt que par l'écran, qui est plus fragile.

La façon dont ce téléphone s'ouvre est un excellent exemple de ce que fait Apple. Tout comme l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, ce téléphone s'ouvre à l'avant et à l'arrière. Nous sommes ravis de constater que le design « ouvert à l'avant et à l'arrière » est désormais présent sur tous les modèles d'iPhone.

[...]

Désormais, l'iPhone 16 Pro et Pro Max ont été conçus de manière à ce que la plupart des éléments importants - batterie, appareils photo, haut-parleurs - soient accessibles par le verre arrière, moins coûteux et moins fragile. C'est une grande victoire pour les réparateurs, en particulier pour ceux qui effectuent des réparations à domicile pour la première fois.

Une protection en métal interdite au Pro Max

Comme vu précédemment, Apple a enveloppé la batterie de l'iPhone 16 Pro dans un boîtier en métal, comme pour les modèles d'iPhone 16. Curieusement, l'iPhone 16 Pro Max ne possède pas ce boîtier métallique autour de sa batterie, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ce qui a dérouté iFixit.

Pourquoi le Pro Max n'a-t-il pas été équipé de l'adhésif à libération électrique ou de la batterie enrobée d'aluminium ? Peut-être l'année prochaine. Apple aime tester les changements sur un sous-ensemble de la famille de produits avant de les appliquer à tous les modèles. Il n'est pas rare que de petites modifications soient introduites sur un modèle avant d'être généralisées à l'ensemble de la gamme.

Appareil photo

Du côté du bloc photo, le scanner LiDAR est plus accessible, ce qui facilite son remplacement. Dans les anciens modèles Pro d'iPhone, ce capteur était situé sous le module principal de la caméra.



Le reste n'a que très peu évoluer depuis l'iPhone 15 Pro. Les modules de caméra sont presque identiques, mais pas tout à fait interchangeables en raison d'une différence de longueur de câble et d'une vis placée à deux endroits distincts à l'intérieur de chaque modèle.

Modem 5G

Comme sur iPhone 16, Apple a déplacé l'antenne mmWave (sur les modèles américains uniquement) pour faire de la place au bouton de contrôle de la caméra, et dans les modèles 16 Pro, elle se trouve dans un espace creusé près du haut de l'appareil. iFixit indique que le signal mmWave pourrait toujours être affecté en raison du cadre en titane des modèles iPhone 16 Pro. Mais sans vraiment apporter de preuve.



En revanche, le démontage a révélé que les modèles d'iPhone 16 Pro utilisent un modem Qualcomm SDX71M, une version personnalisée du modem SDX70M utilisé dans les modèles iPhone 15 Pro. Des rumeurs avaient suggéré que les modèles Pro incluraient le modem Qualcomm X75, ce qui ne semble pas être le cas.

Port USB-C

Autre amélioration notable, le retrait du port USB-C a été "énormément" simplifié, mais iFixit note qu'Apple ne vend pas de ports USB-C de remplacement.

Carte-mère et puce

La carte-mère peut également être retirée simplement en enlevant le haut-parleur supérieur, ce qui constitue une amélioration majeure du design interne. Là encore, les bricoleurs d'iFixit sont satisfaits des évolutions de conception;

Si l'identification complète de la puce n'a pas encore été réalisée par nos confrères, on apprend toutefois que le système sur puce A18 Pro est situé au centre du "sandwich" de la carte-mère. Ce SoC contient un CPU à 6 cœurs, un GPU à 6 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs, sous 8 Go de SDRAM LPDDR5.



Au verso, nous avons le stockage flash NAND Kyoxia de 128 Go, qui est la capacité minimale disponible sur le 16 Pro. Étonnamment, un technicien chinois a mis en ligne une vidéo YouTube permettant d'augmenter la capacité de stockage à 1 To.

La note de réparabilité

Au final, l'iPhone 16 Pro fait largement mieux que l'iPhone 15 et aussi bien que l'iPhone 16, pourtant meilleur au niveau de la batterie. iFixit a attribué un score de réparabilité de 7 sur 10 aux modèles d'iPhone 16 Pro.

Dans l'ensemble, nous sommes impressionnés par les progrès réalisés par tous les téléphones de la gamme iPhone 16 en matière de réparabilité. Les avantages et les inconvénients de la réparabilité sont assez similaires sur l'ensemble de la gamme. La conception à double entrée est remarquable, d'autant plus que même les modèles Pro sont construits de manière à ce que la plupart des réparations soient possibles sans enlever l'écran.

Les adhésifs posent encore quelques problèmes d'accès à l'intérieur, et la chaleur nécessaire pour ouvrir le téléphone signifie qu'il n'est probablement pas encore conforme à la future réglementation européenne sur les batteries. De plus, la complexité et la variété des vis nuisent à la note du téléphone.