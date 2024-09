iFixit améliore la note de réparabilité de l’iPhone 16

Apple l'a dit lors du keynote, puis l'a confirmé la semaine du lancement, la gamme iPhone 16 a fait de gros effort en matière de réparabilité. La modification matérielle la plus importante est sans doute un nouveau type d'adhésif pour batterie, qui permet un remplacement plus simple et plus sûr de la batterie une fois que le châssis du téléphone a été retiré. C'est ce que le spécialiste du démontage, iFixit, a voulu vérifier.

Une procédure simplifiée

iFixit a publié à la fois un article classique et une vidéo de démontage. Voici les trois points à retenir concernant l'iPhone 16 :

Système de retrait de batterie amélioré : Grâce à un adhésif utilisant un liquide ionique, la batterie peut désormais être retirée plus facilement et en toute sécurité.

: Grâce à un adhésif utilisant un liquide ionique, la batterie peut désormais être retirée plus facilement et en toute sécurité. Conception plus modulaire : L'iPhone 16 propose un accès simplifié à plusieurs composants internes (les caméras ou le haut-parleur), rendant les réparations plus aisées.

: L'iPhone 16 propose un accès simplifié à plusieurs composants internes (les caméras ou le haut-parleur), rendant les réparations plus aisées. Assistant de réparation performant : L'outil intégré à iOS 18 permet de calibrer et vérifier le bon fonctionnement des pièces de remplacement. Apple a d'ailleurs listé les 8 outils pour réparer un iPhone.

iFixit explique que si les nouveautés ont déçu les clients, et nous-même, la conception interne plaira aux bricoleurs.

Notre laboratoire de démontage est rempli de pièces de l'iPhone 16 et nous avons eu beaucoup de plaisir à les manipuler. La dernière série de smartphones d'Apple a largement déçu les critiques techniques, qui sont partagés quant à l'utilité du nouveau bouton dédié à l'appareil photo et qui se tournent les pouces en attendant que l'intelligence d'Apple tombe.

La batterie

En appliquant un courant électrique basse tension, l'adhésif qui maintient la batterie se desserre, permettant ainsi un retrait propre et sans effort du châssis du téléphone. Les batteries des anciens iPhone sont fixées avec de la colle classique et doivent être extraites à l'aide de quatre languettes extensibles. Cette méthode est délicate, et lorsque les languettes cèdent, le technicien doit utiliser un outil pour faire levier et retirer la batterie, avec un risque accru d'incendie en cas de dommage. Grâce au nouvel adhésif électro-activé de l'iPhone 16, ces complications sont évitées. Il suffit de connecter des pinces crocodiles à une source d'alimentation, et la batterie se détache d'elle-même en toute sécurité.

Le manuel indique qu'il est possible d'utiliser jusqu'à 30 V pour déclencher le déverrouillage électrique. Nous avons essayé de libérer notre batterie à plusieurs tensions différentes. À 20 V, la batterie s'est libérée en 5 secondes environ. À 5 V, il a fallu un peu plus de 6 minutes.



L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont donc dotés de ce nouveau processus de réparation, mais pas les "Pro". Les batteries des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont toujours dotées de languettes, mais leurs cellules sont désormais enfermées dans un nouveau boîtier métallique. Apple pourrait étendre la nouvelle technique à l'ensemble de la gamme l'an prochain avec l'iPhone 17.

Nouveau système de dissipation de chaleur

La capacité de l'iPhone à dissiper la chaleur a toujours été importante : Lorsque le processeur chauffe trop, il doit ralentir et réduire ses performances. Dans le nouveau monde de l'IA, avec les modèles d'apprentissage automatique intégrés à l'appareil, les performances seront plus importantes que jamais. Sans compter les jeux AAA.



Apple a considérablement modifié son approche de la dissipation de la chaleur du processeur principal A18 avec un nouveau dissipateur thermique ferreux. Ce dissipateur se trouve dans le sandwich de la carte mère, soudé à l'intérieur de la moitié RF de la carte logique, qui a une empreinte en forme de L, semblable à celle des iPhones précédents et du 15 Plus de l'année dernière. La pâte thermique transfère la chaleur de l'A18 vers cette zone, plutôt que vers les autres composants.



Il est intéressant de noter que ce dissipateur thermique ne couvre qu'environ la moitié du SoC A18.

Si l'alignement des marquages de la puce correspond aux photos marketing d'Apple, alors le dissipateur thermique se trouve au-dessus du moteur neuronal, le matériel d'apprentissage automatique d'Apple. Plus le moteur neuronal fonctionnera efficacement, plus il sera performant. Ces améliorations permettront à l'iPhone de fonctionner au maximum de ses performances plus longtemps que les modèles précédents.

Le bouton de contrôle de l'appareil photo

La seule nouveauté de l'iPhone 16 est le bouton dédié à l'appareil photo. Mais ce n'est pas qu'un simple bouton, comme nous pouvions nous en douter.

Oui, il s'actionne physiquement. Oui, c'est un bouton. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous l'avons retiré, nous avons découvert qu'il disposait de son propre petit circuit intégré.

Première chose, le bouton semble être soudé au laser au cadre. Les boutons des modèles précédents étaient dotés d'un mécanisme de verrouillage qui les rendait entièrement remplaçables et réparables. Désormais, en cas de dysfonctionnement du bouton, iFixit assure qu'il faudra remplacer l'ensemble du cadre.

Les soudures semblent inutiles, si ce n'est pour fixer le bouton et son circuit intégré au cadre. Il existe un nouveau composant « boîtier » dans l'historique de service du téléphone, et nous avons confirmé qu'il suivait ce circuit intégré - lorsque nous avons remplacé un bouton, le terme « boîtier » est apparu dans l'historique.

Pour le remplacer, il faudra évidemment passer par le nouveau mode "Assistant de réparation" qui "a parfaitement fonctionné pour nous sur l'iPhone 16", dixit iFixit.



Par contre, le bouton est positionné à la place d'une antenne 5G mmWave dans l'iPhone 15 (et dans tous les modèles jusqu'au 12). Aujourd'hui, il semble qu'il ne reste plus qu'une seule antenne mmWave, située contre l'appareil photo. Malgré tout, les tests de performances de la 5G ont montré un gain en célérité.

La note de réparabilité

Au final, l'iPhone 16 fait largement mieux que l'iPhone 15, avec un joli 7/10, contre 4/10 auparavant, principalement à cause des difficultés liées à l'association des pièces.



Le point fort est la nouvelle procédure de retrait de la batterie, robuste et simple à réaliser sans outil propriétaire coûteux. Cependant, il faut un peu de préparation avant d'installer une nouvelle batterie.

Les manuels de réparation d'Apple sont bien écrits, au-dessus de la moyenne des autres fabricants, et disponibles dès le lancement. Quelques points à améliorer incluent l'absence de schémas pour les réparations de cartes et les procédures pour le port de charge ou les boutons.