iFixit augmente fortement le score de réparabilité de l'iPhone 15

Une bonne nouvelle pour les adeptes de la réparation DIY : iFixit, le spécialiste en la matière, vient de revoir à la hausse les scores de réparabilité des iPhone 15. Ils passent ainsi de 4/10 à 7/10. Une amélioration significative qui témoigne des efforts d'Apple en faveur du droit à la réparation.

Un outil qui change la donne : Repair Assistant

Ce bond en avant est largement dû à l'introduction par Apple de son outil logiciel Repair Assistant. Celui-ci permet désormais aux utilisateurs d'installer des pièces provenant d'autres iPhone identiques et de les calibrer directement sur l'appareil, restaurant ainsi la pleine fonctionnalité du téléphone après une réparation.

Auparavant, seules les pièces "autorisées" achetées directement auprès d'Apple permettaient cela. Les réparations utilisant des pièces tierces ou même des pièces Apple authentiques provenant d'autres iPhone restaient pénalisées, mais ce n'est plus le cas.

Des progrès à géométrie variable selon les modèles

Malheureusement, tous les iPhone ne bénéficient pas de la même manière de ces avancées. Pour les modèles des séries 12, 13 et 14, Repair Assistant apporte certaines améliorations mais les scores de réparabilité restent inchangés à 4/10.

En revanche, l'expérience s'avère beaucoup plus concluante sur les séries iPhone 15 et iPhone 16. iFixit a ainsi attribué un score provisoire de 7/10 aux tout derniers iPhone 2024, qui s'annoncent parmi les plus réparables jamais conçus par Apple. Un score qui sera confirmé une fois les pièces de rechange disponibles.

Apple montre la voie, malgré quelques réserves

Si la réparation matérielle des iPhone reste assez complexe, iFixit salue les progrès réalisés par Apple côté logiciel avec Repair Assistant. La firme de Cupertino établirait même un nouveau standard pour l'industrie en la matière.

Quelques bugs et limitations subsistent, mais iFixit se montre prudemment optimiste quant à leur résolution prochaine. L'objectif de ces scores de réparabilité est d'informer les utilisateurs soucieux de pouvoir réparer eux-mêmes leurs appareils. Une mise à jour qui reflète donc une tendance encourageante, même si le chemin vers des iPhone plus durables et réparables est encore long.



