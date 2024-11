iFixit est déçu par la réparabilité du MacBook Pro M4

Les experts en réparation d'iFixit ont publié une vidéo de démontage du MacBook Pro doté de la puce M4 Pro, offrant un premier aperçu de sa conception interne. Bien que l'extérieur n'a pas changé d'un poil depuis 2021, iFixit espérait des améliorations en termes de réparabilité à l'intérieur. Voyons tout cela ensemble.

Un modèle presque inchangé

Sans grande surprise, le design interne MacBook Pro M4 Pro est presque identique au modèle M3, avec seulement quelques modifications mineures. Le changement le plus notable est une carte mère légèrement repensée dotée d'un dissipateur thermique plus grand pour améliorer le flux d'air et donc limiter la surchauffe pendant les tâches gourmandes comme les jeux ou le montage vidéo. De quoi attendre sereinement Cyberpunk 2077.



Cependant, l'accès à la carte mère reste aussi fastidieux qu'avant en raison de nombreuses vis et de câbles se dressant devant le bricoleur. La construction et la taille de la batterie sont également inchangées, et son remplacement nécessite toujours le retrait du pavé tactile car les languettes adhésives fixant la batterie sont situées sous le trackpad.

Le MacBook Pro M4 ouvert par iFixit.

Du côté des bonnes nouvelles, la plupart des ports sont remplaçables individuellement, mais des composants comme le connecteur MagSafe et le lecteur de carte nécessitent toujours des compétences avancées en soudure pour être remplacés.



Malheureusement, les problèmes d'appariement et d'étalonnage des pièces restent un obstacle important, Apple justifiant la sérialisation par la sécurité. Ainsi, si la batterie et les ports sont relativement faciles à changer, le remplacement des écrans ou des cartes logiques peut déclencher des blocages logiciels, ce qui rend les réparations indépendantes beaucoup plus compliquées.



Pour éviter cela, Apple propose des ressources officielles, notamment des pièces, des guides et des outils pour les personnes voulant réparer eux-mêmes leurs appareils.



00:30 : Radiographie du MacBook Pro M4 Pro

00:45 : L'intérieur du MacBook Pro M4 Pro

01:19 : Une comparaison côte à côte des MacBook Pro M4 Pro et M3 Pro

02:38 : Retrait de la carte mère du MacBook Pro M4 Pro

04:57 : Retrait de la batterie du MacBook Pro M4 Pro

06:23 : Les ports principalement modulaires du MacBook Pro M4 Pro sont parfaits pour la réparabilité

06:44 : Un examen plus approfondi du capteur Touch ID à l'aide de rayons X

07:28 : Un examen plus approfondi du port MagSafe à travers les yeux d'un scanner CT

07:43 : Problèmes d'appariement et d'étalonnage des pièces

08:21 : Réflexions finales sur la réparabilité du MacBook Pro M4 Pro

Conclusion

En somme, le MacBook Pro M4 est quelque peu décevant dans une année remplie d'améliorations majeures en matière de réparabilité sur d'autres appareils Apple. Le Mac mini M4 a introduit un pseudo stockage évolutif et une batterie CMOS remplaçable, et l'iPhone 16 a lancé un adhésif électriquement libérable pour faciliter le remplacement de la batterie.