L'iPad Pro M4 est bien plus réparable selon iFixit (+ démontage du Pencil Pro)

À peine arrivé dans les mains des clients que l'iPad Pro M4 a déjà été testé, torturé et démonté. Après un premier aperçu des entrailles de la bêta hier, voici que le spécialiste de la réparation, iFixit, a publié sa vidéo de démontage détaillé, révélant un grand changement interne qui pourrait permettre d'économiser « des heures sur les temps de réparation. » La vidéo offre également un premier aperçu de l'intérieur du nouvel Apple Pencil Pro.

Découvrez les entrailles de l'iPad Pro 2024

Le démontage réalisé par iFixit offre, une nouvelle fois, le meilleur aperçu de l'intérieur du nouvel iPad Pro 2024. On y voit de près l'écran OLED à double couche, la puce M4, la caméra frontale repositionnée et, peut-être le plus important, la batterie.



Pour commencer, le nouvel écran OLED, remplaçant le modèle LCD à rétro-éclairage miniLED, n'est pas forcément une bonne nouvelle en cas de panne ou de casse :

La colle qui maintient l'écran n'est pas terrible, mais ne vous y trompez pas, cette réparation ne sera pas pour les âmes sensibles. Je vous garantis que le remplacement de cette dalle Ultra Retina sera coûteux bien après que la batterie ait commencé à montrer des signes d'usure et que l'ouverture de l'appareil risquera certainement de le casser.

En revanche, l'écran est un petit bijou :

Le nouveau panneau est un travail d'ingénierie impressionnant. Le panneau Tandem OLED fabriqué par Samsung et LG offre une luminosité SDR maximale de 1000 nits, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la luminosité SDR de 600 nits sur les iPad Pro de 6e génération. Le rapport de contraste est également doublé, ce qui signifie des blancs plus lumineux et des noirs plus sombres.



Comment cela fonctionne-t-il ? La présentation d'Apple semble avoir été faite avec l'intention d'expliquer la technologie dans les termes les plus simples possibles, mais elle est un peu trompeuse. L'image de deux panneaux OLED superposés est techniquement incorrecte. Il s'agit plutôt d'une pile OLED traditionnelle (la diode individuelle elle-même) qui a été modifiée pour augmenter le nombre de couches d'électroluminescence dans la pile verticale de chaque diode. Kodak a déposé un brevet pour une technologie similaire en 2005.



Cela permet d'augmenter la quantité de lumière et de couleur que chaque diode peut transmettre. Le résultat s'apparente à deux OLED empilées l'une sur l'autre, mais il s'agit toujours d'une seule OLED sur la carte, et non d'un panneau OLED entier empilé sur un autre panneau OLED. Les OLED en tandem bénéficient également d'une durée de vie plus longue, ce qui fait de l'utilisation de cette technologie une évidence.

La batterie de l'iPad Pro M4 de 13 pouces affiche 38,99 Wh, ce qui est légèrement inférieur aux 40,33 Wh de la génération précédente. Bien entendu, Apple affirme que vous pouvez toujours compter sur une autonomie de 10 heures grâce à l'amélioration de l'efficacité et de la dissipation de la chaleur du processeur M4, plus performant mais moins énergivore, et ce, malgré que cette tablette soit l'appareil le plus fin jamais produit par l'entreprise américaine. La version de 13 pouces est même encore plus mince que la version 11 pouces avec 5,1 mm d'épaisseur (contre 5,3). Même l'iPad Air est largué (ce qui n'arrange pas la lisibilité de la gamme).

Malgré des qualités indéniables, la grande nouveauté pour iFixit c'est qu'il est désormais possible de retirer la batterie de l'iPad Pro sans devoir d'abord ôter « tous les composants majeurs », comme c'était le cas avec les modèles précédents.



Shahram Mokhtari de chez iFixit explique :

Une fois le panneau éliminé, parlons de la réparabilité. Pour la première fois sur un iPad Pro, nous pouvons retirer la batterie immédiatement après avoir enlevé l'écran. Enfin, immédiatement est une notion relative ici. Il y a encore quelques vis et supports, mais c'est une amélioration majeure par rapport aux iPad de la génération précédente, où il fallait 2 à 3 heures pour retirer la carte logique et l'évier de cuisine avant de pouvoir accéder à la batterie.

Mais tout le reste n'est pas aussi facile d'accès, en grande partie à cause de la finesse de l'appareil :

Si nous pouvons nous réjouir de cette victoire, il est inévitable qu'un produit encore plus fin s'accompagne de compromis irréparables. Ces compromis sont généralement collants.



De la carte mère aux haut-parleurs en passant par les câbles coaxiaux, nous avons trouvé tout un tas de choses collées parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'espace pour les vis. Cela signifie que les haut-parleurs seront détruits si vous essayez de les enlever, que la carte mère sera déformée si vous la regardez de travers, que les caméras sensibles à la chaleur feront l'objet d'une opération risquée pour les enlever, et toutes sortes d'autres manigances.





Tout cela pour réduire l'épaisseur de 1,3 mm. Ce qui est ridicule, c'est que cette réduction est presque imperceptible, même si vous placez l'iPad Pro 12.9 de 6e génération à côté. Personne n'a demandé à Apple un appareil encore plus fin et si Apple n'en avait pas fait tout un plat, personne ne l'aurait remarqué à moins d'avoir un pied à coulisse à portée de main.

Notons enfin qu'Apple a utilisé une seule mémoire NAND dans son modèle de 256 Go, ce qui fait qu'il sera un peu plus lent en lecture / écriture que l'ancien, comme ce fut le cas sur le MacBook Air M2 :

Il convient de mentionner que le modèle de base de l'iPad Pro 13 de 256 Go est équipé d'une seule puce de stockage flash NAND. Si vous vous souvenez du brouhaha autour du M2 Air, cela a un impact sur les vitesses de lecture et d'écriture, et il est prouvé que le 1 To surpasse le modèle de base de 256 Go. Cela ne devrait pas poser de problème, car il s'agit toujours d'un iPad. Les personnes qui effectuent des transferts importants entre l'appareil et le stockage externe devraient toutefois garder ce petit compromis à l'esprit au moment de choisir le modèle à acheter.

Le démontage de l'Apple Pencil Pro

Du côté de l'Apple Pencil Pro, iFixit nous fait de découvrir les changements matériels comme un gyroscope qui vous permet de contrôler le pivotement de la mine pour un contrôle précis du trait, ainsi qu'un moteur haptique qui vibre pour certaines actions. Vous pouvez également suivre l'emplacement de l'Apple Pencil Pro dans l'app Localiser.

Comme les précédents, le Pencil Pro est un produit jetable pour iFixit :

Le Pencil Pro est peut-être plus puissant que l'épée, mais il n'arrive pas à la cheville du crayon pour une raison simple : c'est une saloperie jetable une fois que la batterie est morte. C'est vraiment dommage, car il s'agit d'un petit outil extraordinaire qui, malheureusement, privilégie l'esthétique lisse et sans ligne à la longévité.





Notre démontage du Pencil Pro a été si brutal que j'ai littéralement saigné sur la table en essayant de retirer la batterie sans causer de dommages irréversibles à l'électronique. Et malgré le sang versé, je n'ai pas réussi à éviter de le casser.



Le manque de réparabilité mis à part, la technologie utilisée pour fabriquer cet appareil est toujours aussi amusante à regarder. De la bobine de charge inductive aux aimants repositionnés, la nouvelle conception a permis au Pencil Pro de se charger par induction lorsqu'il est monté contre la caméra frontale, désormais positionnée en mode portrait. Il s'agit d'une amélioration par rapport au design de l'iPad 10, qui sacrifiait le mécanisme de charge par induction au profit du repositionnement de la caméra.

Découvrez le démontage par iFixit de l'iPad Pro M4 et du nouvel Apple Pencil Pro en vidéo :