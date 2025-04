Une petite promotion sur l'iPad mini 7 avec puce A17 Pro

La petite tablette d'Apple, l'iPad Mini 7, s’impose comme l’un des meilleurs choix de 2024 grâce à ses améliorations significatives et un rapport qualité/prix toujours aussi convaincant. Lancé en octobre 2024 à partir de 609 € (128 Go), il reste une option accessible, surtout avec les promotions récentes, notamment sur les versions 5G, qui offrent des tarifs attractifs.

Pourquoi l'iPad Mini 7 est un excellent choix

Malgré quelques limites, comme l’absence de Face ID ou un écran LCD à 60 Hz (en attendant une possible version OLED en 2026), l’iPad Mini 7 excelle dans sa catégorie. Cette tablette compacte est parfaite pour surfer sur Internet, éditer des documents, regarder des vidéos ou jouer aux derniers jeux vidéo AAA comme Resident Evil 3 Remake. Ses évolutions par rapport à l’iPad Mini 6 (2021) lui permettent de rester au sommet. Le design élégant, inspiré des iPad Pro et Air, conserve un écran Liquid Retina de 8,3 pouces presque bord à bord, avec Touch ID intégré au bouton d’alimentation. La puce A17 Pro, la même que celle des iPhone 15 Pro, offre des performances impressionnantes, tandis que la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro (avec fonctions comme le contrôle par pression et la rotation) et l’Apple Pencil USB-C renforce sa polyvalence pour les créatifs.

Parmi les nouveautés marquantes, on note le support d’Apple Intelligence, qui introduit des fonctionnalités IA comme les outils d’écriture, la refonte de Siri, ou encore l’application Playground pour générer des images. La connectivité s’améliore avec le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et un port USB-C plus rapide (jusqu’à 10 Gb/s). La capacité de stockage démarre désormais à 128 Go (contre 64 Go auparavant) et va jusqu’à 512 Go, tandis que la caméra 12 Mpx bénéficie du Smart HDR 4 pour des photos et vidéos plus éclatantes. Enfin, le passage à l’eSIM pour les modèles cellulaires modernise l’expérience.



En somme, le nouvel iPad Mini 7 est un compagnon idéal pour une multitude d’utilisateurs, que ce soit pour le divertissement, la productivité ou la création, le tout à un prix bien plus abordable qu’un iPad Pro ou un iPhone 15. Comme le souligne notre analyse, c’est une sorte d’iPhone géant ultra-portable, parfait à la maison comme en déplacement.

