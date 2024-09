Les chargeurs Anker de 45 Watts en promo pour iPhone 16, iPad et MacBook

Nos amis de chez Anker propose une gamme très large d'accessoires pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Conçu pour les appareils Apple, mais pas seulement, ils offrent un rapport qualité / prix imbattable.

Avec la sortie des iPhone 16 et iPhone 16 Pro, tous compatibles avec la charge rapide de 45 watts, nous avons dégoté deux adaptateurs secteurs d'Anker qui tirent partie de cette nouveauté via un câble USB-C. Mieux, ils permettent aussi d'attendre les 25 Watts annoncés par Apple en sans fil, avec un accessoire MagSafe branché dessus.

Bien évidemment, ils sont capables de recharger d'autres produits de la marque comme n'importe quel iPad ou MacBook Air avec port USB-C.

Chargeur Anker 523 (Nano 3, 47 W)

Ce chargeur permet de charger simultanément deux appareils, avec 27 W (la capacité maximale d'un iPhone 13 Pro jusqu'à l'iPhone 15 Pro) sur un port USB-C et 20 W sur l'autre, ou d'atteindre 45 W sur un seul appareil, comme un MacBook Air ou le tout nouvel iPhone 16. Il offre une protection avancée avec la technologie ActiveShield 2.0, surveillant la température plus de 3 millions de fois par jour pour une sécurité renforcée. Compact mais puissant grâce à la technologie GaN, il fournit 47 W dans un format aussi petit qu'un chargeur standard de 20 W.

3.45 x 3.45 x 5.2 cm et 85 grammes

Anker oblige, la finition est de qualité, le tout à prix mini. Un adaptateur secteur de 30 W est vendu 45 € chez Apple, alors que le chargeur Anker 523 est à 25,99 € avec une coupon de 20 % en plus à déduire, soit 19,49 € seulement sur Amazon.

Chargeur Anker 313 (Ace, 45 W)

Ce chargeur secteur offre une charge ultra-rapide de 45 W, capable de recharger un iPhone 16 Pro Max ou un Galaxy S23 Ultra en moins d'une heure. Sa sécurité est renforcée grâce à la technologie MultiProtect avec 10 fonctions de protection, incluant le contrôle de la température et la protection contre les courts-circuits. Compact et puissant, il utilise la technologie GaN pour une meilleure efficacité énergétique tout en restant 30 % plus petit qu'un chargeur classique.

3,8 × 3,6 × 4,1 cm et 75 grammes

Encore une fois, c'est un accessoire de grande qualité, à prix canon. Comptez seulement 23,99 €, et même 17,99 € avec le coup de réduction de 25 % à utiliser sur le site d'Amazon.

Autres accessoires indispensables

N'oubliez pas ces chargeurs ne sont pas fournis avec un câble USB-C rapide (USB3). Il faut en acheter un séparément, comme celui d'UGreen à 6 € seulement.



Pour aller plus loin, consultez également notre sélection de coques pas chères pour iPhone 16.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.