Soldes d'hiver 2025 chez Apple : iPhone 16, AirPods 4, MacBook Air, iPad, etc

Les soldes d'hiver 2025 ont démarré en France, comme à chaque fois le second mercredi de l'année L'actualité chargée a beau éclipser cet évènement, les températures devraient pousser les gens à trouver des vêtements chauds et des appareils pour s'occuper à la maison.



Les soldes sont toujours une bonne occasion de renouveler un ancien iPhone, iPad, Mac, des AirPods ou autre. Sans surprise, les produits Apple sont très demandés, avec de belles ristournes à la clé chez Amazon, Darty, Fnac, Rakuten, etc.



L'article sera mis à jour régulièrement pendant cette période.



Les soldes 2025 chez Apple

Soldes iPhone

Soldes Mac

Le MacBook Air M1 8 Go / 256 Go à 749 € (Cdiscount)

(Cdiscount) Le MacBook Air M2 16 Go / 256 Go à 1049 € au lieu de 1 199€ (Amazon)

au lieu de 1 199€ (Amazon) Le MacBook Air M3 13 pouces 16 Go à 1 139 € au lieu de 1 299€ (Amazon)

au lieu de 1 299€ (Amazon) Le MacBook Air M3 15 pouces 16 Go à 1449 € au lieu de 1 599€ (Amazon)

au lieu de 1 599€ (Amazon) Le MacBook Pro M3 14 pouces à 1 473 € au lieu de 1899 € (Amazon)

au lieu de 1899 € (Amazon) Le MacBook Pro M4 14 pouces à 1 749 € au lieu de 1899 € (Amazon)

Soldes iPad

La tablette Apple iPad Air 6 M2 128 Go à 699 € au lieu de 719€ (Amazon)

au lieu de 719€ (Amazon) La tablette iPad mini 6 2021 à 609 € au lieu de 689€ (Amazon)

au lieu de 689€ (Amazon) La tablette iPad 10 2022 à 379 € au lieu de 429€ (Amazon) et à 379 € (Darty)

au lieu de 429€ (Amazon) et à 379 € (Darty) La tablette iPad Pro M4 OLED 5G à 1 649 € au lieu de 1 819€ (Amazon)

Soldes AirPods

Les écouteurs Apple AirPods Pro 2 USB-C à 249 € au lieu de 279€ (Amazon)

au lieu de 279€ (Amazon) Les écouteurs Apple AirPods 4 à 129 € (Cdiscount) - 129 € (Amazon) au lieu de 149€

(Cdiscount) - (Amazon) au lieu de 149€ Les écouteurs Apple AirPods 4 ANC à 178 € au lieu de 199 € (Amazon)

Le casque Apple AirPods Max à 512 € au lieu de 579€ (Amazon)

Soldes Apple Watch

La montre Apple Watch Series 9 (GPS) 41mm à 387 € au lieu de 449€ (Amazon)

au lieu de 449€ (Amazon) La montre Apple Watch Ultra 2 (GPS + 4G) 48mm à 791 € au lieu de 899€ (Amazon)

Soldes accessoires Apple

Apple TV 4K 2022 à 149 € (Cdiscount avec code promo 15DES129) - 164 € au lieu de 169 € (Amazon)

(Cdiscount avec code promo 15DES129) au lieu de 169 € (Amazon) L'adaptateur CarlinKit CarPlay à 75 € au lieu de 125 € (Amazon avec coupon)

au lieu de 125 € (Amazon avec coupon) La manette Razr Kishi v2 pour iPhone à 86 € au lieu de 119€ (Amazon)

au lieu de 119€ (Amazon) La manette Backbone One pour iPhone à 83 € au lieu de 119€ (Amazon)

au lieu de 119€ (Amazon) Le stylet Apple Pencil 2 à 139 € au lieu de 149€ (Amazon)

au lieu de 149€ (Amazon) Le traqueur Apple AirTag à 29 € au lieu de 39€ (Amazon avec coupon)

au lieu de 39€ (Amazon avec coupon) Le chargeur MagSafe d'Apple à 35 € au lieu de 49€ (Amazon)

Soldes Son

Les écouteurs Beats Studio Buds+ à 149 € au lieu de 199€

au lieu de 199€ Les écouteurs Beats Fit Pro à 150 € au lieu de 249€

au lieu de 249€ La barre de son Bose Ultra à 699 € au lieu de 999 €

