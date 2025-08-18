Alibaba dévoile ses lunettes connectées Quark AI

Alibaba franchit une nouvelle étape dans le domaine des objets connectés en dévoilant ses Quark AI Glasses, des lunettes intelligentes pensées pour transformer le quotidien. Avec ce produit, le géant chinois entend rivaliser avec Meta et Xiaomi, tout en offrant une expérience profondément intégrée à son écosystème numérique national.

La Chine sera un acteur majeur sur les marché des lunettes connectées

Alibaba a récemment présenté ses Quark AI Glasses, ses toutes premières lunettes connectées, conçues pour concurrencer les modèles déjà présents sur le marché comme les Ray-Ban de Meta ou les solutions de Xiaomi. L’objectif est clair : proposer une alternative puissante et profondément intégrée à l’écosystème numérique chinois.

Ces lunettes intelligentes intègrent plusieurs fonctions pratiques du quotidien : appels mains libres, écoute de musique, traduction instantanée, transcription de réunions ou encore prise de photos via une caméra embarquée. Elles reposent sur le modèle de langage Qwen et l’assistant Quark développés par Alibaba, garantissant une expérience dopée à l’intelligence artificielle.

Leur véritable force réside dans l’intégration poussée avec les services du groupe. Les utilisateurs pourront effectuer un paiement via Alipay, se déplacer avec Amap ou encore faire des achats instantanément sur Taobao, le tout sans quitter leurs lunettes. Cette connexion fluide avec l’écosystème Alibaba rend l’appareil particulièrement attractif pour les consommateurs chinois déjà habitués à ces services.

Le design a également été soigné. Présentées lors de la conférence WAIC à Shanghai, les Quark AI Glasses affichent des branches plus fines et une conception compacte pour un port prolongé confortable. Côté technique, elles s’appuient sur une puce Snapdragon AR1 et une architecture hybride combinant Android et un système temps réel (RTOS), optimisant la rapidité et la gestion de l’énergie.

Le lancement est prévu en Chine d’ici la fin de l’année 2025. Elles viendront se mesurer directement à Meta, Xiaomi et Baidu, déjà bien positionnés sur ce marché en pleine effervescence. Mais en misant sur une combinaison d’IA avancée, de design ergonomique et surtout d’une intégration unique avec ses services, Alibaba espère se démarquer et attirer une large base d’utilisateurs.

Il faut aussi rappeler que les produits technologiques chinois destinés à leur propre marché sont souvent en avance sur ceux proposés ailleurs. L’intégration des services numériques, l’adoption rapide de l’IA et le rythme soutenu de l’innovation locale permettent fréquemment aux consommateurs chinois de bénéficier d’appareils plus évolués avant même qu’ils ne soient disponibles sur les marchés internationaux.