Les lunettes de Meta avec écran intégré dévoilées avant Meta Connect

meta iconÀ l'approche de Meta Connect le 17 septembre, une vidéo YouTube non répertoriée publiquement sur la plateforme a révélé des détails sur les premières lunettes intelligentes de Meta avec écran, qui seront lancées sous les marques Ray-Ban et Oakley.

Un nouveau pas vers un monde sans téléphone

Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, ces lunettes disposent d'un affichage sur l'une des lentilles et d'un bracelet d'électromyographie (EMG) permettant de contrôler l'interface par des gestes comme pincer ou tapoter.

Les précédentes lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont connu un succès avec leur deuxième génération dotée d'une IA, avec 2 millions d'unités vendues. De quoi renforcer la collaboration avec EssilorLuxottica, menant au récent lancement des lunettes intelligentes de marque Oakley.

Parallèlement, le prototype Orion de Meta, un concept autonome avec affichage non destiné à la vente, a permis de recueillir des retours pour développer cette version plus abordable prévue pour 2025.


La vidéo confirme que la version Oakley inclut une caméra sur le pont nasal, une fonctionnalité précédemment évoquée mais non concrétisée. Bloomberg rapporte un prix de départ de 800 dollars, ce qui sera confirmé, ou non, demain. C'est un nouveau pas vers un monde sans téléphone dans la main, bien que ce nouveau modèle soit toujours dépendant d'une connexion avec un smartphone, iPhone ou Android.

Ces lunettes vous intéressent-elles ? Les Apple Glass sont en développement depuis plus de dix ans, avec une sortie désormais estimée à 2027.

