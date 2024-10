Les Apple Glass simples arriveraient en 2027

Après avoir évoqué le Vision de base, Mark Gurman de Bloomberg nous assure qu'Apple travaille sur d'autres produits innovants, notamment des lunettes intelligentes similaires à la collaboration de Meta avec Ray-Ban, et des AirPods équipés de caméras. Ces produits ne devraient pas être lancés avant 2027, s'ils passent les différentes validations internes.

Apple veut un retour sur investissement

Une paire de lunettes

Le rapport suggère qu'Apple cherche à récupérer une partie de son investissement en R&D de plusieurs milliards de dollars dans la technologie développée pour le Vision Pro en l'incorporant dans davantage de produits. Nous l'avons déjà vu avec les fonctions de contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16 alimentées par l'intelligence visuelle à venir dans iOS 18.2, et la prochaine étape d'Apple consisterait à adapter cette technologie à une paire de lunettes. Les premiers modèles d'Apple Glass en somme.

Contrairement au casque de réalité mixte du constructeur, ces lunettes intelligentes ne seraient pas dotées d'un affichage AR complet, mais intégreraient des caméras, des haut-parleurs et des microphones, à l'instar des lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, qui ont acquis une certaine popularité. Les versions de Meta sont proposées à partir de 299 dollars, avec des options plus onéreuses selon le verre correcteur ou le type de monture. Mais dans tous les cas, le prix restent raisonnable, loin des 4 000 euros demandés pour un Vision Pro certes autonome, mais plus lourd et pas encore assez efficace au global. Le concept Orion de Meta est plus bluffant, avec des capacités proches du Vision Pro.

Des AirPods inédits

Par ailleurs, Apple travaille toujours sur des AirPods avec caméra intégrée, un concept qui a déjà été évoqué par les rumeurs mais aussi les brevets. L'objectif derrière ce produit par rapport aux lunettes n'est pas tout à fait clair, et beaucoup se demandent si les AirPods sont un choix approprié pour les caméras orientées vers l'extérieur. Malgré cela, Apple continue d'explorer ce facteur de forme dans le cadre de ses initiatives en matière d'intelligence visuelle.