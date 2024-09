Apple travaille sur une bague, des lunettes et des AirPods avec caméra

Après nous avoir parlé du design d'iOS 18, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué les différents projets de "wearables" d'Apple. La firme de Cupertino a envisagé de développer plusieurs nouveaux dispositifs portables ces dernières années, notamment une bague intelligente pour la santé et le fitness, des lunettes intelligentes et des AirPods améliorés avec des caméras intégrées et davantage de capteurs. Une fois n'est pas coutume, notre ami a partagé cela dans sa lettre d'information "Power On".

Apple Ring

Il y a quelques années, l'équipe de design industriel d'Apple a présenté l'idée d'une "bague intelligente" axée sur les fonctions de santé et de fitness aux cadres de l'équipe de santé de l'entreprise. Cependant, malgré l'attrait du public pour les produits d'Oura, le leader du marché, Apple ne semble pas prête à commercialiser un tel dispositif.



Comme nous l'avions vu il y a quelques temps, une Apple Ring pourrait être une alternative moins coûteuse à l'Apple Watch, capable de synchroniser les données de santé et de fitness avec un iPhone couplé. Elle serait en concurrence avec des produits tels que la bague Oura donc, mais aussi la future bague Galaxy Ring de Samsung.

Apple Glass

La rumeur court depuis (très) longtemps qu'Apple prépare des lunettes AR, intégrant à peu près la technologie du Vision Pro dans une simple monture. Mais avant d'y parvenir, probablement d'ici 5 à 10 ans, notre confrère nous explique que l'entreprise de Tim Cook avait envisagé de développer une paire de lunettes intelligentes "moins ambitieuse", un concurrent des Ray-Ban de Meta, des Spectacles de Snap ou encore des lunettes Echo Frames d'Amazon.



Mais, une fois n'est pas coutume, les binocles d'Apple aurait été différentes, avec une approche plus musicale. L'idée était de servir de "remplacement aux AirPods", avec des haut-parleurs intégrés, des caméras, des capteurs de santé et des capacités d'intelligence artificielle, selon M. Gurman. Les lunettes en sont au stade de la "recherche technologique" au sein de la division d'ingénierie matérielle d'Apple, a-t-il déclaré, et il semble donc que la sortie de ces lunettes soit encore très éloignée.

AirPods avec caméras

Enfin, les ingénieurs d'Apple ont commencé à étudier la possibilité d'intégrer des capteurs de caméra à faible résolution dans les AirPods. S'ils sont commercialisés, ces AirPods pourraient offrir des fonctions d'intelligence artificielle qui "aideraient les gens dans leurs activités quotidiennes". Ce serait très pratique pour l'accessibilité, mais aussi le guidage GPS par exemple.

Si rien de tout cela n'est pour le moment officiel, force est de constater que de nouveaux produits vont arriver prochainement chez Apple, de quoi atteindre de nouveaux sommets en bourse.