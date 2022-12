Une première promotion pour les AirPods Pro 2 d'Apple

À quelques semaines de Noël, vous cherchez désespérément une idée cadeau pour votre bien aimée, votre maman ou votre meilleur ami ? Alors pour ne pas craquer pour les derniers AirPods Pro 2, largement améliorés à tous les niveaux ?



Les tout nouveaux écouteurs d'Apple connaissent leur première baisse de prix. Bien qu'elle soit encore minime, elle permet d'économiser quelques dizaines d'euros, chose qui n'est pas de refus en ces temps de crise.

Les meilleurs AirPods du marché

Si vous n'avez pas suivi l'actualité "AirPods" de cette fin d'année, les AirPods Pro 2 ont été annoncés par Apple en septembre 2022, puis sortis en octobre.



Reprenant le design général du modèle précédent, les AirPods Pro 2022 ont cependant tout amélioré, que ce soit la qualité sonore, l'autonomie, le confort ou encore la résistance.



Comme expliqué lors de notre test des écouteurs d'Apple, les AirPods Pro 2 offrent un son bien plus percutant, avec un bel équilibre entre les basses et les aigus, une autonomie améliorée qui permet de tenir jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge et une réduction de bruit active deux fois plus performante qui vous isole du monde extérieur. Mais ce n'est pas tout, les ingénieurs d'Apple ont également rendu le mode Transparence plus intelligent pour ne laisser passer que les bruits "utiles", sans oublier qu'ils ont ajouté de nouvelles capacités au boîtier qui est désormais localisable via un iPhone, capable d'émettre un son et dispose d'un orifice pour attacher une lanière (dragonne).



Notez enfin que les AirPods Pro 2 sont résistants à l'eau et à la transpiration (IPX4), idéal pour les sportifs, et proposent quatre tailles d'embouts avec l'ajout du XS.

Acheter les AirPods Pro 2 au meilleur prix

Vendus habituellement au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 sont actuellement en promotion chez :

Amazon à 278 euros (-7 % de réduction)

Une coque pour AirPods Pro 2

Avec les économies réalisées, pourquoi ne pas choisir une protection pour vos nouveaux écouteurs sans fil ? Retrouvez notre sélection des meilleures coques pour AirPods Pro 2.

